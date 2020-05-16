Коронавирус в Украине: уже четвертый день подряд растет число новых заражений

COVID-19 подцепили еще 528 человек.
По состоянию на утро субботы, 16 мая, в Украине зафиксировали 17 858 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В общем, заболели 1269 детей и 3512 медиков. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
В течение суток было получено +528 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек (+21 за сутки). Вылечились от коронавируса 4 906 (+ 433 за сутки).
Сколько больных на коронавирус в Украине 16 мая по областям
- Винницкая обл. - 700 (385 выздоровели);
- Волынская обл. - 599 (149 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 806 (95 выздоровели);
- Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели);
- Житомирская обл. - 540 (140 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 858 (159 выздоровели);
- Запорожская обл. - 365 (181 выздоровел);
- Ивано-Франковская обл. - 1200 (468 выздоровели);
- г. Киев - 2221 (222 выздоровели);
- Киевская обл. - 1143 (206 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 441 (310 выздоровели);
- Луганская обл. - 42 (18 выздоровели);
- Львовская обл. - 969 (186 выздоровели);
- Николаевская обл. - 236 (82 выздоровели);
- Одесская обл. - 734 (43 выздоровели);
- Полтавская обл. - 263 (179 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1104 (347 выздоровели);
- Сумская обл. - 161 (89 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1065 (547 выздоровели);
- Харьковская обл. - 773 (119 выздоровели);
- Херсонская обл. - 167 (104 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 235 (55 выздоровели);
- Черкасская обл. - 363 (200 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 2647 (563 выздоровели);
- Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).
Как сообщал Главред, по состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине было зафиксировано 17 330 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +483 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.
В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек (+20 за сутки). Вылечились от коронавируса 4 473 (+ 330 за сутки).