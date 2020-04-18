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Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 18 апреля

18 апреля 2020, 07:25

По состоянию на утро субботы, 18 апреля, в мире 2 250 000 человек заразились коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус убил 154 000 человек в мире / pixabay.com

Смертоносный китайский вирус разделил жизнь человечества на прекрасное До, ужасное Сейчас и неизвестное Потом, которое непонятно когда наступит. Люди избегают простых вещей – рукопожатия, объятий, поцелуев, встреч и совместных прогулок. Одиночество волею ненасытной болезни становится единственным условием выживания.

Коронавирус не смотрит на страну проживания, положение в обществе и содержимое кошелька. Количество смертей от Ковид-19 ежедневно бьет новые рекорды и даже намека на то, что "корона" падет нет.

Главред собрал свежие данные о пандемии коронавируса в мире на 18 апреля.

Коронавирус в мире – статистика на 18 апреля

По состоянию на утро субботы, 18 апреля, в мире 2 250 000 человек заразились коронавирусом.

Жертвами злой болезни стали 154 000 человек. Победили болезнь 571 000 человек.

Коронавирус – жертвы:

  • США – 37 000 смертей,
  • Испания – 20 00 смертей,
  • Италия – 22 800 смертей,
  • Франция – 18 700 смертей,
  • Германия – 4500 смертей
  • Великобритания – 14 500 смертей
  • Иран – 5000 смертей.

Случаи заражения в мире:

  • США - 710 000 случаев,
  • Испания – 191 000 случаев,
  • Италия – 172000 случаев,
  • Франция – 148 000 случаев,
  • Германия – 141 000 случаев,
  • Великобритания – более 108 000 случаев,
  • Китай – 82 000 случаев,
  • Иран – 79 000 случаев,
  • Турция – 78 000 случаев.

За последние сутки больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в США – более 32 000. За это время в Испании подтвердили 5800 случаев, в Великобритании – 5500, в Турции – 4300, в России – 4000, в Германии – 3600, в Италии – 3400, во Франции – 1900 и 1800 в Канаде.

Коронавирус статистика на 18 апреля / worldometers.info/coronavirus/#countries

Сколько больных на коронавирус в Украине – последние данные

По состоянию на утро пятницы, 17 апреля, в Украине подтверждены 4662 случая COVID-19. В течение 16 апреля получено +501 уведомление о новых подтвержденных случаях.

На амбулаторном лечении находится 3 051 пациент. Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, в том числе 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).

Также стало известно, что 246 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Отметим, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним:

17 апреля министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что транспорт запустят тогда, когда правительство начнет отменять карантин. Однако — не ранее июня.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно", — пояснил Криклий.

По его словам, при этом определенные ограничения останутся. Например, масочный режим.

15 апреля  стало понятно, что скорее всего украинцам не "светит" скорая отмена карантина. Такой вывод можно было сделать из заявления главы МОЗ Максима Степанова.

"Учитывая сегодняшний антирекорд (по числу новых зараженных, - ред.) , я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу сказать: это возможно только тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19", - сказал министр.

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