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Коронавирус в Украине: уже второй день подряд снижается число новых заражений

18 мая 2020, 09:02

COVID-19 подцепили еще 325 человек.

коронавирус
Коронавирус заразил уже более 18 тысяч украинцев  / pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 18 мая, в Украине зафиксировали 18 616 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Свежие сведения опубликованы на сайте РНБО. 

В течение суток было получено +325 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек (+21 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 276 человек (+ 160 за сутки).

Коронавирус в Украине - карта
Коронавирус в Украине - карта / covid19.rnbo.gov.ua

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 17 мая обнаружили еще у +433 человек. Всего в Украине скончались 514 человек с диагнозом COVID-19. 5116 человек вылечились от китайского коронавируса. Всего в Украине 17 мая официально обнаружили 18 291 случай коронавируса.

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