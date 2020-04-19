Коронавирус в Украине и мире – сколько жертв и зараженных на 19 апреля

Коронавирус убил более 160 000 человек / pixabay.com

Смертоносный коронавирус 2020 скрывается за сухой статистикой. Цифры ежедневно увеличиваются до рекордных показателей, но люди, живущие в последнее время в постоянном стрессе, только фиксируют их в памяти и сравнивают с тем, что было вчера.

А вчера еще бились сердца тысяч людей, которые волею судьбы или чьей-то злой руки, которая создала эту заразу, сегодня навсегда остались только в памяти тех, кто их любил и кто их знал. За каждым человеком, который ушел, стоит врач, два или три, которые пытались вырвать его из пасти злой болезни, но не смогли.

Наедине с собой, без возможности попрощаться с родственниками, сказав родным главное, важное, или без последнего слова, уже 160 767 человек навсегда записаны в главу истории под названием "жертвы коронавируса".

Коронавирус сегодня диктует свои правила, и даже светлый праздник Пасхи для него не помеха.

Главред собрал свежие данные по коронавируса в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 19 апреля.

Коронавирус в мире – статистика на 19 апреля

По состоянию на утро 19 апреля в мире обнаружили 2 332 000 случаев заболевания опасным китайским вирусом.

594 200 человек выздоровели от уханьской заразы.

Ковид-19 убил 160 767 человек.

Коронавирус – жертвы:

США – 39 015 смертей,

Испания – 20 639 смертей,

Италия – 23 227 смертей,

Франция – 19 323 смерти,

Великобритания – 15 464 смерти,

Иран – 5031 смерть,

Бельгия – 5453 смерти,

Германия - 4538 смертей,

Турция – 1890 смертей.

Случаи заражения в мире:

США - 739 000 случаев,

Испания – 194 500 случаев,

Италия – 176 000 случаев,

Франция – 152 000 случаев,

Германия – 144 000 случаев,

Великобритания – 114 000 случаев,

Китай – 82 700 случаев,

Иран – 81 000 случаев,

Турция – 82 000 случаев,

Бельгия – 37 000 случаев,

Бразилия – 37 000 случаев,

Россия – 37 000 случаев.

Коронавирус в мире стастистика на 19 апреля / скриншот worldometers.info/coronavirus/#countries

Коронавирус в Украине – последние данные

По состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине уханьская зараза убила 133 человек.

Стало известно, что 275 пациентов смогли вырваться из лап опасной болезни.

За сутки зафиксировано 444 новых случая заражения Ковид-19.

Отметим, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Читайте такжеВ коронавирус "домешали" ВИЧ, заразу создали в лаборатории - вирусологНапомним, ранее президент Владимир Зеленский дал неотложное поручение решить вопрос с задолженностями по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.

Как подчеркнул он во время совещания по борьбе с коронавирусом, задолженности будут покрывать благодаря субвенциям, заложенным в новой версии госбюджета.

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования.