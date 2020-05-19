Коронавирус в Украине: уже третий день подряд снижается число новых заражений - обновлено

COVID-19 подцепили еще 260 человек.
По состоянию на утро вторника, 19 мая, в Украине зафиксировали 18 876 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Свежие сведения опубликованы на сайте РНБО.
В течение суток было получено +260 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек (+13 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 632 человек (+356 за сутки).
В общем заболели 1348 детей и 3696 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 898 пациентов, в том числе 1114 детей и 3025 медработников.
Сколько больных коронавирусом в Украине 19 мая по областям
- Винницкая обл. - 751 (405 выздоровели);
- Волынская обл. - 635 (158 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 843 (104 выздоровели);
- Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели);
- Житомирская обл. - 573 (185 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 911 (197 выздоровели);
- Запорожская обл. - 385 (196 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1235 (524 выздоровели);
- г. Киев - 2359 (285 выздоровели);
- Киевская обл. - 1245 (212 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 445 (326 выздоровели);
- Луганская обл. - 42 (23 выздоровели);
- Львовская обл. - 1098 (216 выздоровели);
- Николаевская обл. - 263 (98 выздоровели);
- Одесская обл. - 784 (80 выздоровели);
- Полтавская обл. - 264 (203 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1188 (370 выздоровели);
- Сумская обл. - 164 (98 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1081 (619 выздоровели);
- Харьковская обл. - 816 (163 выздоровели);
- Херсонская обл. - 168 (132 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели);
- Черкасская обл. - 376 (217 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 2742 (682 выздоровели);
- Черниговская обл. - 110 (31 выздоровел).
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 18 мая, в Украине были зафиксированы 18 616 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +325 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек (+21 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 276 человек (+ 160 за сутки).