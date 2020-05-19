Коронавирус в Украине: уже третий день подряд снижается число новых заражений - обновлено

Коронавирус заразил уже почти 19 тысяч украинцев / pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 19 мая, в Украине зафиксировали 18 876 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Свежие сведения опубликованы на сайте РНБО.

В течение суток было получено +260 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек (+13 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 632 человек (+356 за сутки).

Коронавирус в Украине 19 мая - статистика / covid19.rnbo.gov.ua

В общем заболели 1348 детей и 3696 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 898 пациентов, в том числе 1114 детей и 3025 медработников.

Сколько больных коронавирусом в Украине 19 мая по областям

Винницкая обл. - 751 (405 выздоровели);

Волынская обл. - 635 (158 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 843 (104 выздоровели);

Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели);

Житомирская обл. - 573 (185 выздоровели);

Закарпатская обл. - 911 (197 выздоровели);

Запорожская обл. - 385 (196 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1235 (524 выздоровели);

г. Киев - 2359 (285 выздоровели);

Киевская обл. - 1245 (212 выздоровели);

Кировоградская обл. - 445 (326 выздоровели);

Луганская обл. - 42 (23 выздоровели);

Львовская обл. - 1098 (216 выздоровели);

Николаевская обл. - 263 (98 выздоровели);

Одесская обл. - 784 (80 выздоровели);

Полтавская обл. - 264 (203 выздоровели);

Ровенская обл. - 1188 (370 выздоровели);

Сумская обл. - 164 (98 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1081 (619 выздоровели);

Харьковская обл. - 816 (163 выздоровели);

Херсонская обл. - 168 (132 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели);

Черкасская обл. - 376 (217 выздоровели);

Черновицкая обл. - 2742 (682 выздоровели);

Черниговская обл. - 110 (31 выздоровел).

Коронавирус в Украине 19 мая - карта / facebook.com/phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 18 мая, в Украине были зафиксированы 18 616 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +325 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек (+21 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 276 человек (+ 160 за сутки).