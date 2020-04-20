Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 20 апреля

Всего в мире выявили 2 407 000 случаев заражения китайским коронавирусом по состоянию на утро 20 апреля.
Коронавирус сегодня истребляет человечество бешеными темпами. Только за последние сутки от опасной уханьской заразы в мире погибли 5000 человек.
Всего мир оплакивает более 165 000 жертв Ковид-19.
Эта история тянется с конца 2019 года – коронавирус Covid-19 начал распространятся от вспышки в столице китайской провинции Хубэй и очень быстро стал пандемией.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на понедельник, 20 апреля.
Коронавирус в мире – статистика на 20 апреля
Коронавирус 2020 убил 165 069 человек по состоянию на утро 20 апреля.
Всего в мире выявили 2 407 000 случаев заражения китайским коронавирусом.
625 000 человек вылечились от уханьской заразы.
Коронавирус – жертвы:
США – 40 565 смертей,
Испания – 20 453 смерти,
Италия – 23 660 смертей,
Франция – 19 718 смертей,
Великобритания – 16 060 смертей,
Иран – 5118 смертей,
Бельгия – 5683 смерти,
Германия - 4642 смерти,
Турция – 2017 смертей,
Китай – 4632 смерти.
Случаи заражения в мире:
США - 764 000 случаев,
Испания – 198 700 случаев,
Италия – 179 000 случаев,
Франция – 153 000 случаев,
Германия – 145 800 случаев,
Великобритания – 120 000 случаев,
Китай – 82 700 случаев,
Иран – 82 000 случаев,
Турция – 86 000 случаев,
Бельгия – 38 500 случаев,
Бразилия – 38 600 случаев,
Россия – 42 800 случаев.
Коронавирус в Украине – последние данные
По состоянию на утро 19 апреля Ковид-19 забрал жизни уже 141 жителя Украины.
Вылечились от злой уханьской болезни 347 пациентов.
Общее число заражений коронавирусом в Украине сегодня составляет 5449.
За последние сутки заразу подхватили 343 человека.
Отметим, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.
Читайте такжеУханьский ученый рассказал правду о появлении коронавирусаНапомним, ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в Украине и возможном продлении карантина.
По ее словам, через пять-десять дней в Украине может произойти всплеск роста количества случаев инфицирования COVID-19 (украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху), что может послужить причиной продления карантина.