Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 20 апреля

Коронавирус убил 165 000 человек / pixabay.com

Коронавирус сегодня истребляет человечество бешеными темпами. Только за последние сутки от опасной уханьской заразы в мире погибли 5000 человек.

Всего мир оплакивает более 165 000 жертв Ковид-19.

Эта история тянется с конца 2019 года – коронавирус Covid-19 начал распространятся от вспышки в столице китайской провинции Хубэй и очень быстро стал пандемией.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на понедельник, 20 апреля.

Коронавирус в мире – статистика на 20 апреля

Коронавирус 2020 убил 165 069 человек по состоянию на утро 20 апреля.

Всего в мире выявили 2 407 000 случаев заражения китайским коронавирусом.

625 000 человек вылечились от уханьской заразы.

Коронавирус – жертвы:

США – 40 565 смертей,

Испания – 20 453 смерти,

Италия – 23 660 смертей,

Франция – 19 718 смертей,

Великобритания – 16 060 смертей,

Иран – 5118 смертей,

Бельгия – 5683 смерти,

Германия - 4642 смерти,

Турция – 2017 смертей,

Китай – 4632 смерти.

Случаи заражения в мире:

США - 764 000 случаев,

Испания – 198 700 случаев,

Италия – 179 000 случаев,

Франция – 153 000 случаев,

Германия – 145 800 случаев,

Великобритания – 120 000 случаев,

Китай – 82 700 случаев,

Иран – 82 000 случаев,

Турция – 86 000 случаев,

Бельгия – 38 500 случаев,

Бразилия – 38 600 случаев,

Россия – 42 800 случаев.

Коронавирус в Украине – последние данные

По состоянию на утро 19 апреля Ковид-19 забрал жизни уже 141 жителя Украины.

Вылечились от злой уханьской болезни 347 пациентов.

Общее число заражений коронавирусом в Украине сегодня составляет 5449.

За последние сутки заразу подхватили 343 человека.

Отметим, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Читайте такжеУханьский ученый рассказал правду о появлении коронавирусаНапомним, ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в Украине и возможном продлении карантина.

По ее словам, через пять-десять дней в Украине может произойти всплеск роста количества случаев инфицирования COVID-19 (украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху), что может послужить причиной продления карантина.