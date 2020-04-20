УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 20 апреля

20 апреля 2020, 07:23

Всего в мире выявили  2 407 000 случаев заражения китайским коронавирусом по состоянию на утро 20 апреля.

коронавирус
Коронавирус убил 165 000 человек / pixabay.com

Коронавирус сегодня истребляет человечество бешеными темпами. Только за последние сутки от опасной уханьской заразы в мире погибли 5000 человек.

Всего мир оплакивает более 165 000 жертв Ковид-19.

Эта история тянется с конца 2019 года – коронавирус Covid-19 начал распространятся от вспышки в столице китайской провинции Хубэй и очень быстро стал пандемией.   

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на понедельник, 20 апреля.

Коронавирус в мире – статистика на 20 апреля

Коронавирус 2020 убил 165 069 человек по состоянию на утро 20 апреля. 

Всего в мире выявили  2 407 000 случаев заражения китайским коронавирусом.

625 000 человек вылечились от уханьской заразы.

Коронавирус – жертвы:

США – 40 565 смертей,

Испания – 20 453 смерти,

Италия – 23 660 смертей,

Франция – 19 718 смертей,

Великобритания – 16 060 смертей,

Иран – 5118 смертей,

Бельгия – 5683 смерти,

Германия - 4642 смерти,

Турция – 2017 смертей,

Китай – 4632 смерти.

Случаи заражения в мире:

США - 764 000 случаев,

Испания – 198 700 случаев,

Италия – 179 000 случаев,

Франция – 153 000 случаев,

Германия – 145 800 случаев,

Великобритания – 120 000 случаев,

Китай – 82 700 случаев,

Иран – 82 000 случаев,

Турция – 86 000 случаев,

Бельгия – 38 500 случаев,

Бразилия – 38 600 случаев,

Россия – 42 800 случаев.

Коронавирус в Украине – последние данные

По состоянию на утро 19 апреля Ковид-19 забрал жизни уже 141 жителя Украины.

Вылечились от злой уханьской болезни 347 пациентов.

Общее число заражений коронавирусом в Украине сегодня составляет 5449. 

За последние сутки заразу подхватили 343 человека.

Отметим, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Читайте такжеУханьский ученый рассказал правду о появлении коронавирусаНапомним, ранее заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в Украине и возможном продлении карантина.

По ее словам, через пять-десять дней в Украине может произойти всплеск роста количества случаев инфицирования COVID-19 (украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху), что может послужить причиной продления карантина.

коронавирус статистика коронавирус новости коронавирус коронавирус в США новости Украины и мира коронавирус в Украине коронавирус в Италии коронавирус в Испании
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 20 апреля». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:23
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 20 апреля
06:52
Китайская ложь о коронавирусе вылазит наружу мнение
06:35
Когда ждать пика заболеваний COVID-19 в Украине: ученые дали прогноз
06:18
Чоппи боб и пикси – модные короткие стрижки для тонких волос: фото Фото
05:44
Новолуние в апреле: что можно и нужно делать
05:13
Вакцины не ждите: в ВОЗ шокировали мрачным прогнозом по коронавирусу
04:42
Мода на карантине - в моде женские оксфордские рубашки из 1900-х: фото Фото
04:08
Когда есть картошку: диетолог назвала правильное время Видео
03:37
В моду ворвалось окрашивание волос в синий цвет: как покрасить дома Фото
03:01
Экстрасенс рассказал, когда коронавирус ослабнет и какова цель заразы Видео
02:45
Убивает коронавирус: ученые ошеломили сенсацией в лечении COVID-19
02:14
Вреден ли кофе при простуде - ученые ошарашили ответом
01:36
Уханьский ученый рассказал правду о появлении коронавируса Видео
00:53
Политолог сказал, "превратится" ли Зеленский в Порошенко Видео
00:16
20 апреля – какой сегодня праздник: что делать в Акулинин день
19 апреля, воскресенье
23:57
Ученые шокировали датой пика смертности от коронавируса в Украине
23:31
Комаровский раскрыл главный секрет при дезинфекции масок Видео
22:55
Коронавирус в Украине и мире – сколько жертв и зараженных на 19 апреля Видео
22:25
"Пасха - это победа над смертью": Зеленский поблагодарил украинцев
21:57
Коронавирус в Беларуси: Лукашенко пожаловался на "паршивых собак"
21:40
В Минздраве назвали причину продления карантина в Украине Видео
21:22
Названа серьезная угроза лимона, имбиря и чеснока Видео
21:07
Масштабный пожар в Нотр-Даме: как выглядит собор сейчас Фото Видео
21:05
На Прикарпатье объяснили лидерство по смертности от коронавируса
20:54
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кипучий роман и сексуальные наслаждения Видео
20:45
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 14 выпуск 19-04-2020: спецвыпуск Видео
20:30
Из-за карантина в Украине появился новый вид афер - кого разводят
20:24
"Чекисты и русские попы": канал кума Путина оскандалился марафоном "при поддержке РФ"
19:56
Списки из сотен имен: стало известно о подготовке нового обмена пленными
19:52
"Прихожане без масок": в полиции поведали о нарушениях карантина на Пасху
19:28
Иммунитет "убивает" легкие: врач поразила откровением о хитрости коронавируса
19:21
"В морге будете": одиозный Жириновский накинулся на нарушителей карантина
18:55
"Выводы не заставят себя ждать": в СНБО намекнули на виновных в жутких пожарах
18:37
Лесные пожары на Житомирщине: куда бежать людям, потерявшим свои дома
18:25
"Зачем эта ложь": медики шокировали размером зарплат во время карантина
18:04
Известный боксер откровенно высказался о проблемах команды Зеленского Видео
17:29
"Тяжело и страшно": шведская лыжница описала симптомы китайской хвори
17:20
"Накроют сильные заморозки": каким областям Украины грозит "погодный удар"
17:19
Создание консультативного совета с ОРДЛО: в Кабмине назвали условия
16:50
Спасатели шокировали причиной, почему не могут потушить пожары на Житомирщине
16:30
"Перестройка всей жизни": астролог рассказала об апрельских волнах событий
16:01
"Врачи не справятся": появился пугающий сценарий развития эпидемии COVID-19
15:33
Аваков назвал неожиданную версию возникновения бушующих пожаров на Житомирщине
15:24
Карантин мешает обществу обрести коллективный иммунитет к коронавирусу - ученый Видео
14:52
Лягнул соперника, набросился на судью: Хачериди влип в дикий скандал в Беларуси Видео
14:32
"Это конец света?": пострадавшие на Житомирщине рассказали о жутких пожарах Видео
13:53
В Минздраве назвали неожиданную причину резкого скачка заболеваемости коронавирусом Видео
13:43
Жуткий пожар в Чернобыльской зоне продолжается: срочно прибыло подкрепление Видео
13:06
Украине грозит вспышка коронавируса: люди без масок стекались в храмы на Пасху Видео
12:50
"Медики и дети": у кого в Киеве еще нашли коронавирус Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять