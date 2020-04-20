Коронавирус в Украине пошел на спад: уменьшилось количество зараженных за сутки

В Украине выявили 5710 случаев заражения коронавирусом / pixabay.com

Коронавирус в Украине продолжает прописываться. Темпы распространения болезни напрямую влияют на то, как долго украинцы будут сидеть дома.

Сегодня всех жителей страны интересует вопрос, будет ли отмена карантина 24 апреля.

По сути, эта неделя решит, продлят карантин или нет. При этом переломный момент был на Пасху, когда граждане ходили в церковь. От того, будет ли в результате массовых скоплений новая вспышка коронавируса в Украине, и зависит судьба карантина.

За последние сутки в Украине выявили 261 новый случай заболевания китайским коронавирусом.

Всего в Украине Ковид-19 убил 151 человека за все время.

Вырвались из пасти опасной болезни 359 пациентов.

Общее число случаев заражения в Украине на 20 апреля - 5710.

Коронавирус в Украине - статистика на 20 апреля:

Винницкая область - 330 случаев;

Волынская область - 158 случаев;

Днепропетровская область - 118 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 226 случаев;

Закарпатская область - 196 случаев;

Запорожская область - 134 случая;

Ивано-Франковская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 246 случаев;

м. Киев - 850 случаев;

Киевская область - 333 случая;

Львовская область - 253 случая;

Луганская область - 24 случая;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 137 случаев;

Полтавская область - 63 случая;

Ровенская область - 312 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Тернопольская область - 414 случаев;

Харьковская область - 73 случая;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черновицкая область - 906 случаев;

Черкасская область - 165 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

Коронавирус в Украине карта на 20 апреля / phc.org.ua

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеКарантин мешает обществу обрести коллективный иммунитет к коронавирусу - ученыйНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро 19 апреля коронавирус 2020 забрал жизни уже 141 жителя Украины.

Вылечились от злой уханьской болезни 347 пациентов.

Общее число заражений коронавирусом в Украине 19 апреля составляло 5449.

За последние сутки заразу подхватили 343 человека.



