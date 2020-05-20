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Коронавирус в Украине: число новых заражений снова пошло вверх

20 мая 2020, 08:58

COVID-19 заразились еще 354 человека.

Коронавирус, пробирка
Коронавирус заразил уже более 19 тысяч украинцев / Facebook/ moz.ukr

По состоянию на утро среды, 20 мая, в Украине зафиксировали 19 230 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

В течение суток было получено +354 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания. Таким образом, после трех дней спада зафиксирован рост заражений. 

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека (+16 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 988 человек (+356 за сутки).

Коронавирус в Украине 20 мая
Коронавирус в Украине 20 мая / phc.org.ua

Напомним, по состоянию на утро вторника, 19 мая, в Украине зафиксировали 18 876 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.  В течение суток было получено +260 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек (+13 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 632 человек (+356 за сутки).

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