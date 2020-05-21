Коронавирус в Украине: число новых заражений растет второй день подряд

Коронавирус заразил уже почти 20 тысяч украинцев / pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 21 мая, в Украине зафиксировали 19 706 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В течение суток было получено +476 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человек (+15 за сутки).

Вылечились от коронавируса 6 227 человек (+272 за сутки).

В общем заболели 1405 детей и 3833 медиков. На амбулаторном лечении находится 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 - медработники.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Винницкая обл. - 788 (425 выздоровели);

Волынская обл. - 698 (172 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 856 (121 выздоровел);

Донецкая обл. - 138 (52 выздоровели);

Житомирская обл. - 589 (248 выздоровели);

Закарпатская обл. - 964 (224 выздоровели);

Запорожская обл. - 398 (213 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1257 (562 выздоровели);

г. Киев - 2475 (315 выздоровели);

Киевская обл. - 1316 (238 выздоровели);

Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели);

Луганская обл. - 43 (33 выздоровели);

Львовская обл. - 1175 (234 выздоровели);

Николаевская обл. - 274 (101 выздоровел);

Одесская обл. - 806 (99 выздоровели);

Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели);

Ровенская обл. - 1287 (449 выздоровели);

Сумская обл. - 165 (102 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1098 (678 выздоровели);

Харьковская обл. - 851 (204 выздоровели);

Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 294 (80 выздоровели);

Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели);

Черновицкая обл. - 2842 (730 выздоровели);

Черниговская обл. - 117 (41 выздоровел).

Коронавирус в Украине 21 мая - карта / facebook.com/phc.org.ua

Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 20 мая, в Украине зафиксировали 19 230 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +354 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека (+16 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 955 человек.