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Коронавирус в Украине: число новых заражений растет второй день подряд

21 мая 2020, 09:08

COVID-19 заразились еще 476 человек.

коронавирус
Коронавирус заразил уже почти 20 тысяч украинцев / pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 21 мая, в Украине зафиксировали 19 706 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

В течение суток было получено +476 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. 

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человек (+15 за сутки).

Вылечились от коронавируса 6 227 человек (+272 за сутки). 

В общем заболели 1405 детей и 3833 медиков. На амбулаторном лечении  находится 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 - медработники.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • Винницкая обл. - 788 (425 выздоровели);
  • Волынская обл. - 698 (172 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 856 (121 выздоровел);
  • Донецкая обл. - 138 (52 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 589 (248 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 964 (224 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 398 (213 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 1257 (562 выздоровели);
  • г. Киев - 2475 (315 выздоровели);
  • Киевская обл. - 1316 (238 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели);
  • Луганская обл. - 43 (33 выздоровели);
  • Львовская обл. - 1175 (234 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 274 (101 выздоровел);
  • Одесская обл. - 806 (99 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 1287 (449 выздоровели);
  • Сумская обл. - 165 (102 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1098 (678 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 851 (204 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 294 (80 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 2842 (730 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 117 (41 выздоровел).
Коронавирус в Украине 21 мая - карта
Коронавирус в Украине 21 мая - карта / facebook.com/phc.org.ua

Как сообщал Главред,  по состоянию на утро среды, 20 мая, в Украине зафиксировали 19 230 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19.  В течение суток было получено +354 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.  В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека (+16 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 955 человек.

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