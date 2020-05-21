Коронавирус в Украине: число новых заражений растет второй день подряд

COVID-19 заразились еще 476 человек.
По состоянию на утро четверга, 21 мая, в Украине зафиксировали 19 706 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
В течение суток было получено +476 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человек (+15 за сутки).
Вылечились от коронавируса 6 227 человек (+272 за сутки).
В общем заболели 1405 детей и 3833 медиков. На амбулаторном лечении находится 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 - медработники.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- Винницкая обл. - 788 (425 выздоровели);
- Волынская обл. - 698 (172 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 856 (121 выздоровел);
- Донецкая обл. - 138 (52 выздоровели);
- Житомирская обл. - 589 (248 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 964 (224 выздоровели);
- Запорожская обл. - 398 (213 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 1257 (562 выздоровели);
- г. Киев - 2475 (315 выздоровели);
- Киевская обл. - 1316 (238 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели);
- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели);
- Львовская обл. - 1175 (234 выздоровели);
- Николаевская обл. - 274 (101 выздоровел);
- Одесская обл. - 806 (99 выздоровели);
- Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели);
- Ровенская обл. - 1287 (449 выздоровели);
- Сумская обл. - 165 (102 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 1098 (678 выздоровели);
- Харьковская обл. - 851 (204 выздоровели);
- Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 294 (80 выздоровели);
- Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 2842 (730 выздоровели);
- Черниговская обл. - 117 (41 выздоровел).
Как сообщал Главред, по состоянию на утро среды, 20 мая, в Украине зафиксировали 19 230 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +354 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека (+16 за сутки). Вылечились от коронавируса 5 955 человек.