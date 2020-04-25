УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 25 апреля

25 апреля 2020, 07:15

Всего в мире выявили более 2 830 000 случаев заражения китайским коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус убил более 197 000 человек / pixabay.com

Коронавирус сегодня уцепился в человечество мертвой хваткой. За четыре месяца злая болезнь, которая разбрелась по миру из китайского города Ухань, убила 197 254 человека во всем мире.

Люди разного возраста и социального статуса попали в коварную ловушку Ковид-19 и навсегда записаны в главу истории под названием "жертвы коронавируса".

При этом в ВОЗ громогласно заявляют, что пандемия находится на ранней стадии, а самое страшное – еще впереди.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 25 апреля.

Коронавирус в мире – статистика на 25 апреля

Коронавирус 2020 убил 197 254 человек по состоянию на утро 25 апреля. 

Всего в мире выявили 2 830 000 случаев заражения китайским коронавирусом.

799 000 человек вылечились от уханьской заразы.

Жертвы коронавируса в мире:

  • США – 52 185 смертей,
  • Испания – 22 520 смертей,
  • Италия – 25 970 смертей,
  • Франция – 22 245 смертей,
  • Великобритания – 19 500 смертей,
  • Иран – 5570 смертей,
  • Бельгия – 6680 смертей,
  • Германия - 5760 смертей,
  • Турция – 2600 смертей,
  • Китай – 4630 смертей.

Случаи заражения коронавирусом в мире:

  • США - 925 000 случаев,
  • Испания – 210 000 случаев,
  • Италия – 193 000 случаев,
  • Франция – 160 000 случаев,
  • Германия – 155 000 случаев,
  • Великобритания – 143 500 случаев,
  • Турция – 105 000 случаев,
  • Китай – 82 800 случаев,
  • Иран – 88 000 случаев,
  • Бельгия – 44 000 случаев,
  • Бразилия – 53 000 случаев,
  • Россия – 68 600 случаев.
Коронавирус в мире статистика на 25 апреля / скриншот worldometers.info

Коронавирус в Украине – последние данные

По состоянию на утро пятницы, 24 апреля, в Украине подтверждены 7647 случаев COVID-19. За сутки было получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследованы 77 752 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что после 11 мая в Украине могут начать смягчать карантин.

По его словам, Украина должна постепенно готовиться к выходу из карантина.

"Мы готовимся, например, к 11 мая, где будет завершен карантин, но карантин будет не так, чтобы все сразу вышли. Так, парки должны быть открыты, парикмахерские возможно будут открыты, оптовая и розничная торговля будет полностью открыта", - сказал Ляшко.

коронавирус статистика коронавирус новости коронавирус китайский коронавирус новости Украины и мира коронавирус в США коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 25 апреля». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:15
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 25 апреля
06:52
Провал голосования по Саакашвили станет черной меткой для Зеленского мнение
06:33
"Порно": Седокова сверкнула сочными ягодицами перед камерой
06:27
Больше шансов умереть: ученые определили еще одну группу риска для коронавируса
06:13
Гороскоп на завтра: прекрасное знакомство и вирусная угроза Видео
05:56
Погода на майские и весь последний месяц весны: астролог составил прогноз
05:34
С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова
05:03
Лунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другое Видео
04:29
Названы неожиданные симптомы COVID-19 у пожилых людей
04:11
День ветеринара 2020 – поздравления на словах, милые картинки и гифки
03:48
Половая безысходность: эксперт рассказала, как карантин повлиял на рынок секс-кукол
03:05
Создатель Поезда в Пусан снимает сериал о зомби для Netflix
02:47
"Хочу тебя": супермодель топлес стыдливо прикрыла молодую грудь
02:21
Ученые рассказали, сколько пациентов с Covid-19 не выживают на ИВЛ - Bloomberg
02:13
В Италии ученые рассказали правду о смерти пациентов с коронавирусом Видео
01:44
"Ни одна страна не будет нам диктовать": Арахамия объяснил свою атаку в сторону Грузии
01:37
Редис и бананы: рецепт простого необычного салата Видео
01:02
1500 гривен аванса: глава Минздрава пояснил мизерную зарплату врача Видео
00:54
Помочь себе самим: топ-3 рекомендаций для улучшения секса
00:19
25 апреля – какой сегодня праздник: с Днем дочери и Днем ветеринара Видео
24 апреля, пятница
23:46
"Они должны были уйти": глава Минфина пояснил увольнение Нефедова и Верланова Видео
23:12
"Воскрес не только Иисус, но и Саакашвили": Квартал высмеял возвращение политика Видео
23:11
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля
22:54
Кличко шокировал стоимостью лечения китайской хвори
22:34
Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефедова "зачисткой" антикоррупционеров
22:24
"Заметить опасные симптомы": доктор пояснила, что делать при заболевании Covid-19 Видео
22:17
Как Украина будет выходить из карантина: 5 главных этапов
22:05
Порнозвезда побаловала поклонников упругим телом на откровенных фото Фото
21:55
Холостяк 10 сезон 8 выпуск 24-04-2020 - кто ушел Видео
21:42
Поминальные дни: будут ли штрафовать за посещения кладбищ
21:33
Стало известно, какую должность подготовили для Цушко
21:09
Депутаты дали старт реформе речного транспорта в Украине: что изменится
21:04
Опрос показал, сколько украинцев на карантине уже растратили все сбережения Видео
21:03
Обещать не значит жениться: Зеленский "проигнорил" встречу с Саакашвили
20:55
Выматывающая магнитная буря ударит в конце апреля – что делать Видео
20:32
Гороскоп на завтра: помощь "мецената" и выгодное предложение Видео
20:28
"Нужен пиар-ход": эксперт пояснил угрозы Грузии из-за назначения Саакашвили
20:26
"Министр финансов убежал": Нефедов не ожидал внезапной отставки Видео
20:25
Стало известно, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США
19:57
"Коронавирусом по башке": Лукашенко отличился очередным перлом
19:56
Увольнения в Кабмине: с должности "попросили" Нефедова и Верланова Видео
19:50
Лунный календарь на май 2020: фазы Луны и благоприятные дни
19:41
Социологи указали на изменение алкогольных привычек за время коронавируса Видео
19:26
Саакашвили ошарашил заявлением о России Видео
19:00
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 24-04-2020 Видео
18:58
В Украине отменены штрафные баллы за нарушение ПДД
18:21
Врачи обеспокоены инсультами у молодых из-за коронавируса Видео
18:20
Со смаком хлебая: Трамп предложил лечить коронавирусом питьем чистящих средств
18:00
Ветер любви 18 серия смотреть онлайн 24-04-2020 Видео
17:40
9 мая – суббота: будут ли дополнительные выходные дни в мае 2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять