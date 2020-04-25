Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 25 апреля

Коронавирус убил более 197 000 человек / pixabay.com

Коронавирус сегодня уцепился в человечество мертвой хваткой. За четыре месяца злая болезнь, которая разбрелась по миру из китайского города Ухань, убила 197 254 человека во всем мире.

Люди разного возраста и социального статуса попали в коварную ловушку Ковид-19 и навсегда записаны в главу истории под названием "жертвы коронавируса".

При этом в ВОЗ громогласно заявляют, что пандемия находится на ранней стадии, а самое страшное – еще впереди.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 25 апреля.

Коронавирус в мире – статистика на 25 апреля

Коронавирус 2020 убил 197 254 человек по состоянию на утро 25 апреля.

Всего в мире выявили 2 830 000 случаев заражения китайским коронавирусом.

799 000 человек вылечились от уханьской заразы.

Жертвы коронавируса в мире:

США – 52 185 смертей,

Испания – 22 520 смертей,

Италия – 25 970 смертей,

Франция – 22 245 смертей,

Великобритания – 19 500 смертей,

Иран – 5570 смертей,

Бельгия – 6680 смертей,

Германия - 5760 смертей,

Турция – 2600 смертей,

Китай – 4630 смертей.

Случаи заражения коронавирусом в мире:

США - 925 000 случаев,

Испания – 210 000 случаев,

Италия – 193 000 случаев,

Франция – 160 000 случаев,

Германия – 155 000 случаев,

Великобритания – 143 500 случаев,

Турция – 105 000 случаев,

Китай – 82 800 случаев,

Иран – 88 000 случаев,

Бельгия – 44 000 случаев,

Бразилия – 53 000 случаев,

Россия – 68 600 случаев.

Коронавирус в мире статистика на 25 апреля / скриншот worldometers.info

Коронавирус в Украине – последние данные

По состоянию на утро пятницы, 24 апреля, в Украине подтверждены 7647 случаев COVID-19. За сутки было получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 601 человек уже выздоровел, из них 109 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследованы 77 752 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Читайте такжеКоронавирус на столе не живет: назван главный способ заражения Ковид-19Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что после 11 мая в Украине могут начать смягчать карантин.

По его словам, Украина должна постепенно готовиться к выходу из карантина.

"Мы готовимся, например, к 11 мая, где будет завершен карантин, но карантин будет не так, чтобы все сразу вышли. Так, парки должны быть открыты, парикмахерские возможно будут открыты, оптовая и розничная торговля будет полностью открыта", - сказал Ляшко.