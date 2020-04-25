Коронавирус в Украине опять напакостил: число случаев заражения резко возросло

Коронавирус убил в Украине 201 человека / pixabay.com

Коронавирус в Украине хулиганит уже второй месяц, и, судя по темпам распространения, не собирается останавливаться. В то же время власти готовятся к тому, что с 11 мая начнут смягчать карантин, который создал полчища безработных и парализовал экономику.

Правда, последнее слово в вопросе отмены карантина поставит ее величество статистика – от того, какими будут ежедневные показатели заражения китайским коронавирусом, зависит то, когда украинцы выйдут на работу.

По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине выявили +478 новых случаев заболевания Ковид-19.

Коронавирус 2020 убил в Украине 201 человека.

Вырвались из пасти злой болезни 782 человека.

Всего в Украине официально выявили 8125 случаев коронавируса.

Коронавирус в Украине – статистика по областям:

Винницкая область - 377 случаев;

Волынская область - 212 случаев;

Днепропетровская область - 240 случаев;

Донецкая область - 27 случаев;

Житомирская область - 337 случаев;

Закарпатская область - 286 случаев;

Запорожская область - 171 случай;

Ивано-Франковская область - 700 случаев;

Кировоградская область - 306 случаев;

м. Киев - 1159 случаев;

Киевская область - 519 случаев;

Львовская область - 317 случаев;

Луганская область - 28 случаев;

Николаевская область - 103 случая;

Одесская область - 183 случая;

Полтавская область - 169 случаев;

Ровенская область - 483 случая;

Сумская область - 94 случая;

Тернопольская область - 565 случаев;

Харьковская область - 125 случаев;

Херсонская область - 79 случаев;

Хмельницкая область - 66 случаев;

Черновицкая область - 1308 случаев;

Черкасская область - 249 случаев;

Черниговская область - 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеМечты об иммунитете к коронавирусу: ученые сделали важное открытиеНапомним, по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, в Украине были подтверждены 7647 случаев COVID-19. За сутки было получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 601 человек выздоровел, из них 109 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.