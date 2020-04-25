Коронавирус в Украине опять напакостил: число случаев заражения резко возросло

По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине выявили около 500 новых случаев заболевания Ковид-19.
Коронавирус в Украине хулиганит уже второй месяц, и, судя по темпам распространения, не собирается останавливаться. В то же время власти готовятся к тому, что с 11 мая начнут смягчать карантин, который создал полчища безработных и парализовал экономику.
Правда, последнее слово в вопросе отмены карантина поставит ее величество статистика – от того, какими будут ежедневные показатели заражения китайским коронавирусом, зависит то, когда украинцы выйдут на работу.
По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине выявили +478 новых случаев заболевания Ковид-19.
Коронавирус 2020 убил в Украине 201 человека.
Вырвались из пасти злой болезни 782 человека.
Всего в Украине официально выявили 8125 случаев коронавируса.
Коронавирус в Украине – статистика по областям:
- Винницкая область - 377 случаев;
- Волынская область - 212 случаев;
- Днепропетровская область - 240 случаев;
- Донецкая область - 27 случаев;
- Житомирская область - 337 случаев;
- Закарпатская область - 286 случаев;
- Запорожская область - 171 случай;
- Ивано-Франковская область - 700 случаев;
- Кировоградская область - 306 случаев;
- м. Киев - 1159 случаев;
- Киевская область - 519 случаев;
- Львовская область - 317 случаев;
- Луганская область - 28 случаев;
- Николаевская область - 103 случая;
- Одесская область - 183 случая;
- Полтавская область - 169 случаев;
- Ровенская область - 483 случая;
- Сумская область - 94 случая;
- Тернопольская область - 565 случаев;
- Харьковская область - 125 случаев;
- Херсонская область - 79 случаев;
- Хмельницкая область - 66 случаев;
- Черновицкая область - 1308 случаев;
- Черкасская область - 249 случаев;
- Черниговская область - 22 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте такжеМечты об иммунитете к коронавирусу: ученые сделали важное открытиеНапомним, по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, в Украине были подтверждены 7647 случаев COVID-19. За сутки было получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 601 человек выздоровел, из них 109 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.