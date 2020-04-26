Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 26 апреля

Всего в мире выявили 2 921 000 случаев заражения китайским коронавирусом по состоянию на утро 26 апреля.
Коронавирус сегодня терроризирует человечество. Начиная с конца декабря 2019 года, когда впервые заговорили о злой болезни в Ухани, которая вызывает пневмонию, погибли 203 289 человек во всем мире.
Китайский коронавирус не щадит никого. При этом в ВОЗ громогласно заявляют, что те, кто уже переболел коронавирусом, не обретают иммунитет к нему. По крайней мере, пока ни одно исследование это не доказало.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 26 апреля.
Коронавирус в мире – статистика на 26 апреля
Коронавирус убил 203 289 человек по состоянию на утро 26 апреля.
Всего в мире выявили 2 921 000 случаев заражения китайским коронавирусом.
836 000 человек вылечились от уханьской заразы.
Жертвы коронавируса в мире:
- США – 54 265 смертей,
- Испания – 22 900 смертей,
- Италия – 26 380 смертей,
- Франция – 22 610 смертей,
- Великобритания – 20 300 смертей,
- Иран – 5650 смертей,
- Бельгия – 6910 смертей,
- Германия – 5870 смертей,
- Турция – 2700 смертей,
- Китай – 4630 смертей.
Случаи заражения коронавирусом в мире:
- США - 960 000 случаев,
- Испания – 223 000 случаев,
- Италия – 195 000 случаев,
- Франция – 161 000 случаев,
- Германия – 156 000 случаев,
- Великобритания – 148 000 случаев,
- Турция – 107 000 случаев,
- Китай – 82 800 случаев,
- Иран – 89 000 случаев,
- Бельгия – 45 000 случаев,
- Бразилия – 59 000 случаев,
- Россия – 74 000 случаев.
Коронавирус в Украине – последние данные
По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине выявили +478 новых случаев заболевания Ковид-19.
Коронавирус 2020 убил в Украине 201 человека.
Вырвались из пасти злой болезни 782 человека.
Всего в Украине официально выявили 8125 случаев коронавируса.
Читайте такжеЗаболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19Напомним, ранее в Минздраве обнародовали график скорости распространения коронавируса по территории Украины. Также назвали области-лидеры по заболеваемости.
По данным ведомства, первый случай заражения коронавирусом подтвержден 3 марта в Черновицкой области. После этого заболевание стало быстро распространяться в Киеве.
Сейчас Черновицкая область (1308) и Киев (1159) лидируют по количеству случаев заболевания COVID-19.