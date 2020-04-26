Коронавирус в Украине набедокурил: заразу подхватили полтысячи человек за сутки

За последние сутки в Украине заболели китайским коронавирусом около 500 человек.
Коронавирус в Украине активно пакостит уже второй месяц, и, судя по скорости распространения, с нашей страны он просто так не исчезнет. До пика пандемии Украина пока не дошла, но статистика уже наводит ужас.
По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине официально обнаружили +492 новых случая заражения уханьской заразой.
Коронавирус убил в Украине 209 человек.
Вырвались из лап опасной болезни Ковид-19 - 840 человек.
Всего в Украине официально выявили 8617 случаев коронавируса.
Коронавирус в Украине – статистика по областям:
- Винницкая область - 388 случаев;
- Волынская область - 241 случай;
- Днепропетровская область - 292 случая;
- Донецкая область - 29 случаев;
- Житомирская область - 348 случаев;
- Закарпатская область - 329 случаев;
- Запорожская область - 182 случая;
- Ивано-Франковская область - 731 случай;
- Кировоградская область - 323 случая;
- м. Киев - 1188 случаев;
- Киевская область - 542 случая;
- Львовская область - 348 случаев;
- Луганская область - 29 случаев;
- Николаевская область - 111 случаев;
- Одесская область - 220 случаев;
- Полтавская область - 172 случая;
- Ровенская область - 508 случаев;
- Сумская область - 95 случаев;
- Тернопольская область - 607 случаев;
- Харьковская область - 147 случаев;
- Херсонская область - 87 случаев;
- Хмельницкая область - 70 случаев;
- Черновицкая область - 1341 случай;
- Черкасская область - 257 случаев;
- Черниговская область - 32 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте такжеЗаболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине выявили +478 новых случаев заболевания коронавирусом.
Коронавирус 2020 убил в Украине 201 человека.
Вырвались из пасти злой болезни 782 человека.
Всего в Украине официально выявили 8125 случаев коронавируса.