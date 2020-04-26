Коронавирус в Украине набедокурил: заразу подхватили полтысячи человек за сутки

Коронавирус в Украине убил 209 человек / pixabay,com

Коронавирус в Украине активно пакостит уже второй месяц, и, судя по скорости распространения, с нашей страны он просто так не исчезнет. До пика пандемии Украина пока не дошла, но статистика уже наводит ужас.

По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине официально обнаружили +492 новых случая заражения уханьской заразой.

Коронавирус убил в Украине 209 человек.

Вырвались из лап опасной болезни Ковид-19 - 840 человек.

Всего в Украине официально выявили 8617 случаев коронавируса.

Коронавирус в Украине – статистика по областям:

Винницкая область - 388 случаев;

Волынская область - 241 случай;

Днепропетровская область - 292 случая;

Донецкая область - 29 случаев;

Житомирская область - 348 случаев;

Закарпатская область - 329 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 731 случай;

Кировоградская область - 323 случая;

м. Киев - 1188 случаев;

Киевская область - 542 случая;

Львовская область - 348 случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Николаевская область - 111 случаев;

Одесская область - 220 случаев;

Полтавская область - 172 случая;

Ровенская область - 508 случаев;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 607 случаев;

Харьковская область - 147 случаев;

Херсонская область - 87 случаев;

Хмельницкая область - 70 случаев;

Черновицкая область - 1341 случай;

Черкасская область - 257 случаев;

Черниговская область - 32 случая.

Коронавирус в Украине карта на 26 апреля / скриншот phc.org.ua

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеЗаболеть коронавирусом чуть-чуть: названы симптомы "легкого" Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро субботы, 25 апреля, в Украине выявили +478 новых случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус 2020 убил в Украине 201 человека.

Вырвались из пасти злой болезни 782 человека.

Всего в Украине официально выявили 8125 случаев коронавируса.