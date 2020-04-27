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Коронавирус в Украине и мире – сколько жертв и зараженных на 27 апреля

27 апреля 2020, 07:20

Всего в мире выявили 2 995 000 случаев заражения уханьской заразой по состоянию на утро понедельника, 27 апреля.

коронавирус
Коронавирус убил в мире 207 000 человек / pixabay.com

Коронавирус сегодня преодолеет очередную психологическую отметку - количество выявленных случаев заражения по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, составляет 2 995 000.  При этом миллион зараженных китайским вирусом – это жители США.

Соединённые Штаты на первом месте и по количеству смертей от опасной болезни – более 55 000. Всего за четыре месяца, когда коронавирус 2020 начал свирепо атаковать мир, погибли 207 000 человек.

Китайский коронавирус кровожадный и жестокий, его не останавливают границы и океаны. Людей, которые болеют Ковид-19, обнаружили в 185 странах.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на понедельник, 27 апреля.

Коронавирус в мире – статистика на 27 апреля

Коронавирус убил 206 997 человек по состоянию на 7:00 утра понедельника, 27 апреля. 

Всего в мире выявили 2 994 958 случаев заражения уханьской заразой.

Победили злу болезнь 878 955 человек.

Жертвы коронавируса в мире:

  • США – 55 415 смертей,
  • Испания – 23 190 смертей,
  • Италия – 26 640 смертей,
  • Франция – 22 855 смертей,
  • Великобритания – 20 730 смертей,
  • Иран – 5710 смертей,
  • Бельгия – 7090 смертей,
  • Германия – 5975 смертей,
  • Китай – 4630 смертей,
  • Бразилия – 4280 смертей,
  • Турция – 2800 смертей.

Случаи заражения коронавирусом в мире:

  • США - 987 000 случаев,
  • Испания – 226 600 случаев,
  • Италия – 197 600 случаев,
  • Франция – 162 100 случаев,
  • Германия – 157 700 случаев,
  • Великобритания – 152 800 случаев,
  • Турция – 110 000 случаев,
  • Китай – 82 800 случаев,
  • Россия – 80 900 случаев,
  • Иран – 90 400 случаев,
  • Бельгия – 46 000 случаев,
  • Бразилия – 63 100 случаев.
Коронавирус в мире статистика ан 27 апреля / скриншот worldometers.info

Коронавирус в Украине – последние данные

По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине официально обнаружили +492 новых случая заражения уханьской заразой.

Коронавирус убил в Украине 209 человек.

Вырвались из лап опасной болезни Ковид-19 - 840 человек.

Всего в Украине официально выявили 8617 случаев коронавируса.

Читайте такжеКоронавирус "не раздает" иммунитет: в ВОЗ шокировали заявлением о КовидеНапомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина.

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко.


 

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