Коронавирус в Украине на сегодня: Covid-19 поставил новые антирекорды

В нашей стране за сутки нашли рекордное количество заболевших.
Китайский коронавирус Covid-19 в Украине по состоянию на утро четверга, 18 июня, пересек психологическую отметку в 34 тысячи человек.
Вирус нашли у 34 тысяч 63 человек, сообщили в СНБО.
По его данным, за сутки коронавирус нашли у 829 человек – это новый антирекорд, а скончались еще 23 пациента.
Коронавирус в Украине 18 июня:
- Всего заболели 34 тысячи 63 человека (+829);
- Всего скончались 966 человек (+23);
- Всего выздоровели 15 тысяч 447 человек (+504).
Напомним, Covid-19 по состоянию на утро 17 июня диагностировали у 33 тысяч 234 человек. Вирус за сутки нашли у 758 человек, а умер 31 пациент – это новые суточные антирекорды. Выздоровели за сутки 415 инфицированных.
В Украине из-за коронавируса с 12 марта ввели карантин. Позже ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 марта карантин стал адаптивным, то есть решение относительно ограничительных мер принимается на местах. Кабмин 17 июня решил продлить адаптивный карантин до 31 июля.