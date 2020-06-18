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Коронавирус в Украине на сегодня: Covid-19 поставил новые антирекорды

18 июня 2020, 08:34

В нашей стране за сутки нашли рекордное количество заболевших.

Covid-19 поставил новые антирекорды – Коронавирус статистика
В Украине коронавирус поставил новые антирекорды / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 в Украине по состоянию на утро четверга, 18 июня, пересек психологическую отметку в 34 тысячи человек.

Вирус нашли у 34 тысяч 63 человек, сообщили в СНБО.

По его данным, за сутки коронавирус нашли у 829 человек – это новый антирекорд, а скончались еще 23 пациента.

Коронавирус в Украине 18 июня:

  • Всего заболели 34 тысячи 63 человека (+829);
  • Всего скончались 966 человек (+23);
  • Всего выздоровели 15 тысяч 447 человек (+504).

Напомним, Covid-19 по состоянию на утро 17 июня диагностировали у 33 тысяч 234 человек. Вирус за сутки нашли у 758 человек, а умер 31 пациент – это новые суточные антирекорды. Выздоровели за сутки 415 инфицированных.

В Украине из-за коронавируса с 12 марта ввели карантин. Позже ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 марта карантин стал адаптивным, то есть решение относительно ограничительных мер принимается на местах. Кабмин 17 июня решил продлить адаптивный карантин до 31 июля.

коронавирус в Украине статистика
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