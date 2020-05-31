Шесть регионов Украины не готовы к смягчению карантина – МОЗ

В Минздраве сообщили показатели эпидемической ситуации в регионах.
В Украине по состоянию на утро, 31 мая, определены регионы страны, которые не соответствуют требованиям по смягчению карантинных ограничений.
Такие данные содержатся в показателях эпидемической ситуации в регионах, размещенных на сайте Министерства здравоохранения.
В качестве расчетных принимаются во внимание - инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.
Не готовы к ослаблению карантина:
- Город Киев;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Львовская область;
- Ровенская область;
- Черновицкая область.
Ситуация в регионах оценивают по следующим критериям:
- инцидентность - количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) составляет меньше 12 на 100 тыс. населения (недельный уровень заболеваемости на 100 тыс. населения в период условного пика эпидемии на территории Украины + 50%);
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным с определенного уровня заболеваемости и с учетом резерва на случай роста);
- охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тыс. населения.
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Напомним, всего за все время пандемии в Украине заболели 23 тыс. 672 человека. В целом выздоровели 9 тыс. 538 человек, а летальных случаев - 708.