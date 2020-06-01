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Киев не дотягивает до показателей для ослабления карантина - Минздрав

1 июня 2020, 12:07

В Киеве растет число инфицированных коронавирусом.

Медицинская маска
В Киеве растет число инфицированных коронавирусом / УНИАН

В Министерстве здравоохранения рассказали о показателях для ослабления карантина в регионах Украины.

Об этом идет речь в опубликованных показателях эпидемической ситуации в регионах, размещенных на сайте Минздрава.

В качестве расчетных принимаются во внимание - инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.

Отметим, что в Киеве количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность) превышает уровень, установленный правительством для смягчения карантина.

По состоянию на 1 июня в городе Киеве показатель по новым больным на 100 тыс. населения составляет 13,18 при допустимой норме - 12.

В то же время, по состоянию на 31 мая показатель инцидентности в столице составил 12,2.

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Кроме Киева, показателям для ослабления карантина не соответствуют еще 5 области.

Показателям инцидентности, установленные правительством, не соответствуют Волынская (14,45), Львовская (13,54), Ровенская (29,15) и Черновицкая области (32,62).

Кроме того, по показателю среднего количества тестов методами ПЦР и ИФА в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения не готова к послаблениям карантина Донецкая область. В этой области охват тестированием составляет 8,93 при норме 12.

/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине действуют правила показателей эпидемической ситуации в регионах для ослабления карантина:

  • инцидентность - это означает, что среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, должно составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения;
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, должно составлять менее 50%;
  • количество тестирований методом ПЦР и имуноферментого анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

В Украине зарегистрировано 24 тыс. 012 случаев заболевания COVID-19. Всего выздоровели 9 тыс. 690 человек, 718 умерли.

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