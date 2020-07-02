Коронавирус в Украине пересек новую "красную линию"

В Украине Covid-19 пересек новую психологическую отметку / УНИАН

В Украине по состоянию на четверг, 2 июля, китайский коронавирус Covid-19 пересек новую психологическую отметку, его нашли у более 45 тысяч человек.

Вирус за сутки диагностировали у 889 человек, сообщили в СНБО.

По его данным, из-за вируса за сутки скончались более 12 человек.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 1 июля нашли у 44 тысяч 998 человек, скончались 1 тысяча 173 человека, а выздоровели 19 тысяч 548 человек. За сутки вирус диагностировали у 664 человек.