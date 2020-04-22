Коронавирус в Украине 22 апреля: заболевших стало больше еще почти на полтысячи человек

Вирус в нашей стране подхватили уже более 6,5 тыс. человек.
По состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
За сутки были зафиксированы +467 новых случаев инфицирования.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Сколько больных на коронавирус в Украине 22 апреля по областям
- Винницкая обл. - 349 случаев (18 выздоровели);
- Волынская обл. - 176 случаев (13 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 150 случаев (9 выздоровели);
- Донецкая обл. - 16 случаев (7 выздоровели);
- Житомирская обл. - 287 случаев (1 выздоровел);
- Закарпатская обл. - 218 случаев (16 выздоровели);
- Запорожская обл. - 141 случай (20 выздоровели);
- Ивано-Франковская область - 589 случаев (27 выздоровели);
- г. Киев - 989 случаев (39 выздоровели);
- Киевская обл. - 390 случаев (32 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 251 случай (25 выздоровели);
- Львовская обл. - 247 случаев (29 выздоровели);
- Луганская обл. - 26 случаев (3 выздоровели);
- Николаевская обл. - 82 случая;
- Одесская обл. - 148 случаев (3 выздоровели);
- Полтавская обл. - 116 случаев (12 выздоровели);
- Ровенская обл. - 353 случая (22 выздоровели);
- Сумская обл. - 86 случаев (23 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 471 случай (34 выздоровели);
- Харьковская обл. - 82 случая (6 выздоровели);
- Херсонская обл. - 72 случая (9 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 54 случая (5 выздоровели);
- Черкасская обл. - 206 случаев (34 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 1053 случая (34 выздоровели);
- Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении находятся 4466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких - 92 человека.
Напомним, по состоянию на 9 часов утра вторника, 21 апреля, в Украине были подтверждены 6125 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки были зафиксированы +415 новых случаев инфицирования. При этом 161 человек в Украине умер от Ковид-19, 367 пациентов выздоровели.