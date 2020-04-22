Коронавирус в Украине 22 апреля: заболевших стало больше еще почти на полтысячи человек

Коронавирус атакует Украину / pixabay.com

По состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За сутки были зафиксированы +467 новых случаев инфицирования.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Сколько больных на коронавирус в Украине 22 апреля по областям

Винницкая обл. - 349 случаев (18 выздоровели);

Волынская обл. - 176 случаев (13 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 150 случаев (9 выздоровели);

Донецкая обл. - 16 случаев (7 выздоровели);

Житомирская обл. - 287 случаев (1 выздоровел);

Закарпатская обл. - 218 случаев (16 выздоровели);

Запорожская обл. - 141 случай (20 выздоровели);

Ивано-Франковская область - 589 случаев (27 выздоровели);

г. Киев - 989 случаев (39 выздоровели);

Киевская обл. - 390 случаев (32 выздоровели);

Кировоградская обл. - 251 случай (25 выздоровели);

Львовская обл. - 247 случаев (29 выздоровели);

Луганская обл. - 26 случаев (3 выздоровели);

Николаевская обл. - 82 случая;

Одесская обл. - 148 случаев (3 выздоровели);

Полтавская обл. - 116 случаев (12 выздоровели);

Ровенская обл. - 353 случая (22 выздоровели);

Сумская обл. - 86 случаев (23 выздоровели);

Тернопольская обл. - 471 случай (34 выздоровели);

Харьковская обл. - 82 случая (6 выздоровели);

Херсонская обл. - 72 случая (9 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 54 случая (5 выздоровели);

Черкасская обл. - 206 случаев (34 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1053 случая (34 выздоровели);

Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).

Коронавирус в Украине 22 апреля - карта / facebook.com/phc.org.ua

На амбулаторном лечении находятся 4466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких - 92 человека.

Напомним, по состоянию на 9 часов утра вторника, 21 апреля, в Украине были подтверждены 6125 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки были зафиксированы +415 новых случаев инфицирования. При этом 161 человек в Украине умер от Ковид-19, 367 пациентов выздоровели.