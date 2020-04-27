Ученые узнали, в каком случае выше всего риск заразиться коронавирусом

Ученые переоценили риски заражения китайским коронавирусом / Depositphotos

Китайский коронавирус чаще всего передается от зараженного другим людям за день до появления у него симптомов.

C таким заявлением выступил профессор Кристиан Дростен, который возглавляет Институт вирусологии берлинской университетской клиники Charité, сообщают западные СМИ.

Как отмечает ученый, коварность коронавируса Covid-19 состоит в его длительном инкубационном периоде. Ссылаясь на новейшие исследования и математические модели, Дростен утверждает, что 44% случаев заражения окружающих происходят еще до появления симптомов у носителя вируса.

"Инфицированные наиболее заразны за день до появления симптомов. При этом большая часть инфекционной активности заканчивается уже через четыре дня после появления симптомов. Если у кого-то в течение четырех дней были симптомы, он почти перестал быть заразным. А через неделю наличия симптомов он больше не заразен", - подытожил он.

Напомним, ранее известный акушер-гинеколог Антон Попов рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при сексе. В Минздраве рассказали, помогает ли промывание носа не заразиться коронавирусом.