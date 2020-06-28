УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине: эпидемиолог назвала возможное число больных

Чтобы узнать примерное количество больных, нужно умножить число выявленных инфицированных на десять, сообщила врач.

28 июня 2020, 08:57
Врач поделилась, что в Украине коронавирус может быть у почти 400 тысяч человек – Коронавирус статистика Украина
В Украине коронавирус может быть у почти 400 тысяч человек, поделилась врач / УНИАН

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что в Украине китайским коронавирусом Covid-19 могут быть больны почти 400 тысяч человек.

Примерное количество больных в стране можно узнать, если умножить число выявленных заболевших на десять, рассказала медик в эфире Obozrevatel.

По ее словам, есть такие математические модели и прогнозы, но все-таки активизация процесса заражения в Украине не такая агрессивная, как в некоторых государствах.

"…80% инфицированных людей переносят заболевание в легкой или даже бессимптомной форме", – отметила собеседница.

Ранее врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что в Украине коронавирусом ежедневно могут заражаться до 7 тысяч человек.

Напомним, Covid-19 в Украине по состоянию на утро 27 июня диагностировали у 42 тысяч 065 человек, скончались 1 тысяча 110 человек, а 18 тысяч 701 пациент выздоровел.

Людмила Мухарская коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине: эпидемиолог назвала возможное число больных». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:28
Сокурсник Путина назвал возможные сроки возвращения Крыма и Донбасса в Украину
09:19
Победить коррупцию в Украине не удастся ни одному президенту мнение
09:05
Коронавирус в Украине дал себе волю – за сутки опять более 900 больных Видео
09:03
Доплясались: в Украине в ночных клубах введут комендантский час Видео
08:57
Коронавирус в Украине: эпидемиолог назвала возможное число больных Видео
08:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 июня: испытания судьбы и пик сексуального потенциала Видео
08:00
В Европе заговорили о повторном закрытии границ Видео
07:25
Коронавирус в Украине и мире на 28 июня: за сутки заразились 175 тысяч человек Видео
07:04
Патріотичні привітання з Днем Конституції – листівки та тексти
06:57
Если Трамп снова победит на выборах, в США начнется гражданская война мнение
06:35
Вкуснейшая окрошка – рецепт на разных основах Видео
06:34
Коронавирус атакует организм, как рак - новое открытие ученых Видео
06:11
Жесткий карантин в Украине: эксперт объяснил, почему украинцы проигнорируют новые меры
06:02
Пацаны 2 сезон - новый трейлер впечатлил поклонников Видео
05:29
З Днем молоді – яскраві привітання: листівки та побажання
04:51
Ревизор 11 сезон - дата выхода и ведущая проекта расследований
04:29
Парижский лоб и раздутый боб – модные стрижки для тонких волос средней длины Фото
04:16
Меркель рассказала, почему она будет стремиться к сотрудничеству с Россией
04:12
От засухи до разрушительных наводнений: ученый предупредил о резком изменении климата Видео
04:01
Вкусная уха - рецепт простой ухи с семгой и грибами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять