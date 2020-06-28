Коронавирус в Украине: эпидемиолог назвала возможное число больных

В Украине коронавирус может быть у почти 400 тысяч человек, поделилась врач / УНИАН

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что в Украине китайским коронавирусом Covid-19 могут быть больны почти 400 тысяч человек.

Примерное количество больных в стране можно узнать, если умножить число выявленных заболевших на десять, рассказала медик в эфире Obozrevatel.

По ее словам, есть такие математические модели и прогнозы, но все-таки активизация процесса заражения в Украине не такая агрессивная, как в некоторых государствах.

"…80% инфицированных людей переносят заболевание в легкой или даже бессимптомной форме", – отметила собеседница.

Ранее врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что в Украине коронавирусом ежедневно могут заражаться до 7 тысяч человек.

Напомним, Covid-19 в Украине по состоянию на утро 27 июня диагностировали у 42 тысяч 065 человек, скончались 1 тысяча 110 человек, а 18 тысяч 701 пациент выздоровел.