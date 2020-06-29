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В Киеве "отступает" коронавирус: свежая статистика

В столице из-за Covid-19 скончались еще два человека, сообщил мэр.

29 июня 2020, 10:03
В Киеве за сутки нашли 45 инфицированных вирусом из Китая – Коронавирус статистика
В Киеве за сутки нашли 45 инфицированных коронавирусом / УНИАН

В воскресенье, 28 июня, в Киеве китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у 45 жителей.

За сутки скончались двое инфицированных, а пять пациентов выздоровели, сообщил в своем канале в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, в субботу больше всего заболевших коронавирусом нашли в Шевченковском районе – десять человек.

Коронавирус в Киеве – статистика на 29 июня:

  • Всего инфицированы 4 тысячи 980 человек (+45);
  • Выздоровели 1 тысяча 552 человека (+5).
  • Скончались 108 человек (+2).

Читайте такжеНа рынке в Киеве вспышка коронавирусаНапомним, 27 июня коронавирус в Киеве нашли у 69 человек, четверо больных скончались, а 26 числа Covid-19 диагностировали у 142 человек.

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 29 июня нашли у 43 тысяч 628 человек, выздоровели 19 тысяч 27 пациентов, а умерли 1 тысяча 147 инфицированных. За сутки вирус нашли у 646 человек.

Виталий Кличко коронавирус в Киеве
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