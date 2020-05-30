Собак научили обнаруживать зараженных COVID-19 по запаху

Собаки могут определять коронавирус по запаху

Ученые из Хельсинского университета Финляндии нашли еще один способ определять COVID-19 у людей. Причем тесты на коронавирус для этого не нужны.

В частности, распознавать запах коронавируса научили собак-помощников в сфере медицинской диагностики. В исследовании принимали участие лабрадоры-ретриверы, кокер-спаниели и овчарки.

За несколько недель эксперимента, собаки определяли мочу людей, инфицированных COVID-19, почти идентично стандартным ПЦР-тестам.

Соучредитель Немецкого центра помощи собакам Лука Барретт объяснила, что некоторые заболевания имеют специфические обонятельные признаки, по которым дрессированные собаки могут ощущать их с удивительной точностью.

"Собаки могут обнаружить рак молочной железы с 93% вероятностью, а рак легких с 97% вероятностью. Также они обнаруживают рак кожи, рак толстой кишки, рак яичников и рак простаты", – сказала она.

Как говорится в исследовании, в будущем собаки смогут обнаруживать инфицированных людей в домах престарелых или в аэропортах.

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Как сообщал Главред, китайский коронавирус поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень. Ранее ученые предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки.

Кроме того выяснилось, что COVID-19 может поражать и кожу человека. В частности, коронавирус может вызывать семь патологий кожи.