В Украине найден любимец коронавируса

В Украине нашли любимца COVID-19 / pixabay.com

Начальник управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Владимир Богайчук сообщил, что на Тернопольщине есть мужчина, который несколько раз переболел китайским коронавирусом COVID-19.

Мужчина в третий раз заболел коронавирусом, привела сведения Богайчука Тернопольская ОГА.

По его словам, в регионе зарегистрировано несколько случаев повторного заражения вирусом.

"…Есть больной, который заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что, даже переболев коронавирусной инфекцией, это не ограждает нас от повторного заболевания…", – предупредил Богайчук.

Напомним, по состоянию на утро 30 июля коронавирус в Тернопольской области диагностировали у 2 тысяч 922 человек.

Ранее в СМИ не появлялась информация о том, что в Украине кто-то болел коронавирусом более двух раз.