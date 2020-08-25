Коронавирус у детей: какие симптомы и что нужно папам с мамами

Какие симптомы и что нужно папам с мамами / REUTERS

Медики выделили основные симптомы китайского коронавируса у детей и рассказали, на что должны обращать внимание родители.

Об этом пишет портал Vesti.

Как отмечают медики, симптомы Covid-19 у детей схожи с аденовирусом и энтеровирусом. Однако есть симптом, которые четко сигнализирует о заражении коронавирусом.

"Это нарушение обоняния и вкуса. Правда, проявляется это зачастую не раньше, чем через 4-5 дней от начала заболевания", ‒ рассказал врач-инфекционист Евгений Щербина.

По словам медика, для того чтобы определить, какой именно инфекцией заразился ребенок, нужно собрать полный анамнез – где был, что ел, с кем контактировал.

"Если общались с кем-то, у кого были симптомы острой респираторной инфекции или же с доказанной при помощи анализа SARS-CoV-2 инфекцией, то уже нужно думать о коронавирусе. Если у ребенка просто диарея, рвота и температура, без какого-либо намека на поражение дыхательных путей (без кашля, заложенности носа, насморка), вероятность коронавируса невысокая. Если же на фоне диареи и рвоты присутствуют кашель и насморк, то шанс, что у ребенка Covid-19 — 50 на 50", — рассказал Щербина.

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Напомним, ранее в Китае медики нашли новые симптомы коронавируса у детей.