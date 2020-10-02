Коронавирус у детей не поражает один орган – эпидемиолог

У детей ткань одного органа менее восприимчива к Covid-19, отметила врач.
Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк поделилась, что коронавирус Covid-19 у детей не поражает легкие.
Ткань легких у детей менее восприимчива к вирусу, поэтому дети почти не имеют клинических симптомов заболевания, рассказала врач в интервью ТСН.ua.
Собеседница добавила, что у взрослых ситуация абсолютно другая – Covid-19 в тяжелых случаях вызывает поражение легких.
"Дети переносят заболеваемость легче, мы это уже с вами знаем. И на примере других стран доказано, что у детей менее восприимчива ткань легких к вирусу. Поэтому дети почти не имеют клинических симптомов, и вирус не поражает их легкие", – поделилась медик.
Сояк отметила, что коронавирус достаточно легко переносят процентов 80 взрослых людей, а среди детей врачи, в принципе, не видят сложного течения заболевания.
"И за весь период пандемии (пандемия коронавируса объявлена в марте – Ред.) в Украине зафиксировано только две смерти среди детского населения…", – сказала врач.
- Ранее врач-инфекционист Сергей Крамарев говорил, что при коронавирусе у детей чаще всего бывают два симптома – температура и кашель.
- По его словам, в случае более тяжелого течения заболевания у детей может возникать еще один симптом коронавируса – одышка.