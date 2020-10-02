Коронавирус у детей не поражает один орган – эпидемиолог

У детей Covid-19 не поражает легкие, сообщила врач / Reuters

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк поделилась, что коронавирус Covid-19 у детей не поражает легкие.

Ткань легких у детей менее восприимчива к вирусу, поэтому дети почти не имеют клинических симптомов заболевания, рассказала врач в интервью ТСН.ua.

Собеседница добавила, что у взрослых ситуация абсолютно другая – Covid-19 в тяжелых случаях вызывает поражение легких.

"Дети переносят заболеваемость легче, мы это уже с вами знаем. И на примере других стран доказано, что у детей менее восприимчива ткань легких к вирусу. Поэтому дети почти не имеют клинических симптомов, и вирус не поражает их легкие", – поделилась медик.

Сояк отметила, что коронавирус достаточно легко переносят процентов 80 взрослых людей, а среди детей врачи, в принципе, не видят сложного течения заболевания.

"И за весь период пандемии (пандемия коронавируса объявлена в марте – Ред.) в Украине зафиксировано только две смерти среди детского населения…", – сказала врач.