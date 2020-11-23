Коронавирус у Ермака: глава ОП сообщил результат нового теста

Глава Офиса президента рассказал о результатах нового теста на коронавирус.
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что получил негативный тест на коронавирус.
Как написал Ермак в своем Facebook, теперь он приступает к работе в обычном режиме.
"Коронавирус позади – тест показал негативный результат. Приступаю к работе в обычном режиме", - добавил глава ОП.
Как известно Ермак рассказал о том, что заразился коронавирусом 9 ноября. В то же время он рассказал, что чувствует себя нормально. "К концу рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - отметил Ермак.
В тот же день о заражении коронавирусом рассказал президент Владимир Зеленский.
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COVID-19 на Банковой - что было ранее:
- В понедельник, 9 ноября, стало известно о заражении коронавирусной инфекцией президента Украины Владимира Зеленского.
- Также COVID-19 диагностировали и у главы Офиса президента Андрея Ермака.
- СМИ сообщали, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель тоже заразилась коронавирусом. Однако 12 ноября она опровергла данные сведения.
- Советник Ермака Михаил Подоляк 12 ноября заявил, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак госпитализированы в Феофанию, где проходят лечение от коронавируса.
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что президент находится в больнице с 10 ноября. Она уточнила, что у главы государства, легкие симптомы COVID-19 – Зеленский продолжает работу.
Автор: Алексей Тычина