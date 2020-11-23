Коронавирус у Ермака: глава ОП сообщил результат нового теста

Андрей Ермак / РБК-Украина

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что получил негативный тест на коронавирус.

Как написал Ермак в своем Facebook, теперь он приступает к работе в обычном режиме.

"Коронавирус позади – тест показал негативный результат. Приступаю к работе в обычном режиме", - добавил глава ОП.

Как известно Ермак рассказал о том, что заразился коронавирусом 9 ноября. В то же время он рассказал, что чувствует себя нормально. "К концу рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - отметил Ермак.

В тот же день о заражении коронавирусом рассказал президент Владимир Зеленский.

Читайте такжеЗеленский записал новое видео из больницы и ответил на фейки

COVID-19 на Банковой - что было ранее: