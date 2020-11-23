УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус у Ермака: глава ОП сообщил результат нового теста

23 ноября 2020, 10:44

Глава Офиса президента рассказал о результатах нового теста на коронавирус.

Ермак рассказал о новом плане по Донбассу
Андрей Ермак / РБК-Украина

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что получил негативный тест на коронавирус.

Как написал Ермак в своем Facebook, теперь он приступает к работе в обычном режиме.

"Коронавирус позади – тест показал негативный результат. Приступаю к работе в обычном режиме", - добавил глава ОП.

Как известно Ермак рассказал о том, что заразился коронавирусом 9 ноября. В то же время он рассказал, что чувствует себя нормально. "К концу рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - отметил Ермак.

В тот же день о заражении коронавирусом рассказал президент Владимир Зеленский.

Читайте такжеЗеленский записал новое видео из больницы и ответил на фейки

COVID-19 на Банковой - что было ранее:

  • В понедельник, 9 ноября, стало известно о заражении коронавирусной инфекцией президента Украины Владимира Зеленского.
  • Также COVID-19 диагностировали и у главы Офиса президента Андрея Ермака.
  • СМИ сообщали, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель тоже заразилась коронавирусом. Однако 12 ноября она опровергла данные сведения.
  • Советник Ермака Михаил Подоляк 12 ноября заявил, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак госпитализированы в Феофанию, где проходят лечение от коронавируса.
  • Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что президент находится в больнице с 10 ноября. Она уточнила, что у главы государства, легкие симптомы COVID-19 – Зеленский продолжает работу.
коронавирус Андрей Ермак
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус у Ермака: глава ОП сообщил результат нового теста». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала срокиЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответКогда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ "Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирусУченые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус
Следующий материал

Последние новости

11:20
Онколог назвал главное условие, при котором еда провоцирует рак
11:20
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
11:19
Зачем пить теплую воду: врачи назвали преимущества для здоровья Видео
11:18
Композитор The Last of Us тизерит большой анонс – поклонники теряются в догадках
11:04
Золотой маникюр – самый модный золотистый маникюр на зиму 2020: фото Фото Видео
Реклама
10:52
Бывший глава Офиса президента Богдан вежливо обратился к Путину Видео
10:44
Коронавирус у Ермака: глава ОП сообщил результат нового теста Видео
10:39
Что дал карантин выходного дня: Рубан рассказал, когда ждать результатов Видео
10:34
Морги-рефрижераторы, дефицит гробов и очереди на кремацию: Нью-Йорк оказался на грани катастрофы из-за СOVID-19 Видео
10:32
Глава Карабаха обратился к Путину Видео
10:14
Белорусская православная автокефальная церковь прокляла Лукашенко Видео
10:10
Нас бросили на растерзание: почему долги по ЖКХ растут гигантскими темпами мнение
09:57
Украинцев планируют обложить новым налогом: куда потратят деньги Видео
09:45
Степанов назвал области, где катастрофически не хватает коек с кислородом Видео
09:29
Отказ от карантина: в Кабмине рассказали, что ждет бунтующих мэров Видео
09:10
Гороскоп на 23 ноября для всех: убыточная игра со смертью и денежные успехи Видео
09:09
Байден решил, кто будет "рулить" Госдепом Видео
09:09
Перевыборы превратятся в разгром президентской партии мнение
08:58
Когда Украина справится с атакой COVID-19: экс-замглавы Минздрава дала прогноз Видео
08:58
Как Украина будет латать дыру в бюджете на 100 миллиардов гривен мнение
Реклама
08:47
Где в Украине больше всего новых больных COVID-19: назван город
08:39
Врачи растолковали, что нельзя делать перед тестом на коронавирус Видео
08:33
Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
08:07
США вышли из Договора по открытому небу: в Германии сделали заявление Видео
08:07
Ученые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонии
07:40
Карантин в Украине следует ослабить: нардеп назвал три главные инициативы Видео
07:34
Где в Европе чаще всего умирают от COVID-19: названа страна Видео
07:30
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
07:24
В США призвали Трампа наконец уйти Видео
07:00
Эксперт объяснила, почему в Украине игнорируют карантин Видео
06:59
Лечение коронавируса антибиотиками: врач предупредил о катастрофе Видео
06:56
Краткие итоги Майдана мнение
06:31
Выборы в Ровно, Полтаве, Бердянске: кого поддержали избиратели
06:31
В декабре может исчезнуть человечество: астролог назвал опасную дату
06:15
Арестович предложил подмешать яд в кофе Путину Видео
05:58
Выборы мэров Ужгорода и Никополя: стали известны предварительные результаты
05:55
Нужно ли принимать антибиотики при COVID-19 - ответ врачей Видео
05:20
СМИ рассказали о плане США по давлению на Северный поток-2
05:01
Закрытие метро в Киеве: названо условие
04:45
Удар в спину от силовиков: в Беларуси раскрыли сценарий свержения Лукашенко Видео
Реклама
04:20
Будьте осторожны: в Сети появились спойлеры к Cyberpunk 2077
03:54
Украинец побил восьмилетний рекорд Европы по плаванию
02:55
Ученые объяснили, какие напитки и почему помогают при коронавирусной инфекции
02:19
Во сколько Украине обойдется локдаун: экономист озвучил цифры Видео
01:47
Все, что делает жизнь лучше: журнал Time назвал главные изобретения 2020 года
01:30
Трамп готовит путч: озвучен неожиданный сценарий после инаугурации Байдена Видео
00:59
Зеленский назначил Милованова советником Ермака Видео
00:47
В России жестоко избили актера Прилучного
00:41
Профессор рассказал, где в Украине будет вакцина от коронавируса Видео
00:22
Алиев оценил деятельность США и Франции по решению конфликта в Карабахе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять