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Коронавирус у Филарета: патриарх рассказал о реанимации

20 октября 2020, 22:50

Почетный патриарх ПЦУ поделился, что долго находился в реанимации.

Филарет сказал, что во время борьбы с Covid-19 две недели был в реанимации – Филарет коронавирус новости
Патриарх Филарет сказал, что во время борьбы с коронавирусом две недели был в реанимации / Скриншот

Почетный патриарх Православной церкви Украины 91-летний Филарет (в миру – Михаил Денисенко) сообщил, что у него очень тяжело проходил коронавирус Covid-19.

Филарет в эфире телеканала Україна 24 поделился, что лежал в реанимации.

Почетный патриарх ПЦУ сказал, что находился в реанимации на протяжении двух недель.

"Две недели лежал в реанимации. Но господь помог побороть эту эпидемию коронавируса и, видите, – ожил. Страха не было никакого, потому что я знаю, убежден, есть вечная жизнь…", – сказал Филарет.

  • Напомним, о том, что у патриарха Филарета нашли коронавирус, стало известно 4 сентября. Covid-19 у Филарета обнаружили после планового тестирования.
  • Патриарха экстренно отправили в больницу. Потом у Филарета диагностировали воспаление легких.
  • Позже – 16 сентября, появилась информация, что патриарх поборол коронавирус и чувствует себя хорошо.

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