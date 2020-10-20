Коронавирус у Филарета: патриарх рассказал о реанимации

Патриарх Филарет сказал, что во время борьбы с коронавирусом две недели был в реанимации / Скриншот

Почетный патриарх Православной церкви Украины 91-летний Филарет (в миру – Михаил Денисенко) сообщил, что у него очень тяжело проходил коронавирус Covid-19.

Филарет в эфире телеканала Україна 24 поделился, что лежал в реанимации.

Почетный патриарх ПЦУ сказал, что находился в реанимации на протяжении двух недель.

"Две недели лежал в реанимации. Но господь помог побороть эту эпидемию коронавируса и, видите, – ожил. Страха не было никакого, потому что я знаю, убежден, есть вечная жизнь…", – сказал Филарет.