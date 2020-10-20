Коронавирус у Филарета: патриарх рассказал о реанимации

Почетный патриарх ПЦУ поделился, что долго находился в реанимации.
Почетный патриарх Православной церкви Украины 91-летний Филарет (в миру – Михаил Денисенко) сообщил, что у него очень тяжело проходил коронавирус Covid-19.
Филарет в эфире телеканала Україна 24 поделился, что лежал в реанимации.
Почетный патриарх ПЦУ сказал, что находился в реанимации на протяжении двух недель.
"Две недели лежал в реанимации. Но господь помог побороть эту эпидемию коронавируса и, видите, – ожил. Страха не было никакого, потому что я знаю, убежден, есть вечная жизнь…", – сказал Филарет.
- Напомним, о том, что у патриарха Филарета нашли коронавирус, стало известно 4 сентября. Covid-19 у Филарета обнаружили после планового тестирования.
- Патриарха экстренно отправили в больницу. Потом у Филарета диагностировали воспаление легких.
- Позже – 16 сентября, появилась информация, что патриарх поборол коронавирус и чувствует себя хорошо.
Автор: Екатерина Присяжнюк