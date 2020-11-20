Коронавирус у гипертоников: ученые предупредили об опасных последствиях

Коронавирус активней убивает пациентов из зоны риска / Фото Reuters

У зараженных коронавиурсом, которые страдают гипертонией и диабетом, наблюдается повышенный риск опасных для жизни неврологических осложнений, таких как кровотечение в мозг или инсульт.

К такому выводу пришел доктор Колби Фриман из Медицинской школы Перелмана при Университете Пенсильвании, пишет Mirror.

В исследовании приняли участие 1357 пациентов с коронавирусом, 81 з них сделал сканирование мозга.

Наиболее распространенными причинами сканирования мозга были изменен психическое состояние и неврологические проблемы, такие как речь и зрение.

По результатам исследования выяснилось, что у людей с высоким кровяным давлением или диабетом, которые заразились COVID-19, чаще развиваются потенциально смертельные осложнения мозга.

В частности, у каждого пятого пациента были обнаружены результаты, которые считались "критическими" - включая инсульты, кровотечения из мозга и закупоренные сосуды.

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Напомним: