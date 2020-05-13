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У летучих мышей обнаружили вирус, родственный Covid-19

13 мая 2020, 02:22

В организме животных выявили идентичные штаммы.

Летучая мышь
Летучая мышь болеет несколькими штаммами коронавируса / zoofayna.ru

Ученые обнаружили в организме летучих мышей новый вирус, который оказался "родственником" коронавируса.

Как пишет ScienceAlert, выявленный штамм идентичен SARS-CoV-2, который спровоцировал в мире масштабную пандемию.

По мнению исследователей, открытие свидетельствует о природном, а не искусственном происхождении Covid-19.

"В настоящее время исследования показывают, весьма вероятно, что вирус, ответственный за COVID-19, эволюционировал естественным путем - возможно, начиная с летучих мышей, а затем просачиваясь в животного-хозяина, пока не развил необходимые мутации, чтобы сделать его глобальной пандемией, которую мы наблюдаем сегодня", - сказано в статье.

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"Было предложено, что вставка S1 и S2 весьма необычна и, возможно, свидетельствует о лабораторных манипуляциях. Наша статья очень четко показывает, что эти события происходят естественным образом в дикой природе", - говорит микробиолог из Шаньдунского первого медицинского университета Вэйфэн Ши.

Ученые выяснили, что выявленные геномы RmYN01 и RmYN02 являются предками коронавируса.

Как сообщал Главред, разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш увидел "российский след" в появлении смертоносного китайского коронавируса в мире, и в Украине в частности. По его версии, COVID-19 был искусственно создан в лабораториях РФ, а конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина.

Напомним, ранее ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

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