Коронавирус у молодежи: главврач объяснила, почему стало больше тяжелых больных

Среди молодых людей стало больше тяжелых больных коронавирусом, поскольку молодежь занимается самолечением, поделилась главврач Киевской больницы №4 / УНИАН

Главврач Киевской городской клинической больницы №4 – опорное медучреждение для лечения больных коронавирусом Covid-19, Татьяна Мостепан сообщила, что среди молодежи стало больше тяжелых больных, прежде всего, поскольку молодые люди не обращаются к врачу, а занимаются самолечением.

Из-за того, что молодежь сначала лечится дома, принимает какие-то лекарства, врачам приходиться лечить их не только от коронавируса и его осложнений, а и от осложнений, полученных в результате самолечения, рассказала главврач в эфире Obozrevatel.

Собеседница подчеркнула, что никогда не нужно ничего принимать, кроме, возможно, каких-то профилактических средств, например, поливитаминов или витамина С, поскольку каждая таблетка имеет свое побочное действие.

"Прежде всего (среди молодых стало больше тяжелых больных коронавирусом – Ред.), потому что не обращаются к семейному врачу. Начинают лечиться дома с Интернетом, назначать сами себе нереальную антибактериальную терапию, какие-то лекарства", – поделилась Мостепан.Читайте такжеКомаровский объяснил, почему коронавирусом переболеют не все