Коронавирус у молодежи: главврач объяснила, почему стало больше тяжелых больных

Молодые люди получают осложнения из-за того, что сами назначают себе лечение, отметила медик.
Главврач Киевской городской клинической больницы №4 – опорное медучреждение для лечения больных коронавирусом Covid-19, Татьяна Мостепан сообщила, что среди молодежи стало больше тяжелых больных, прежде всего, поскольку молодые люди не обращаются к врачу, а занимаются самолечением.
Из-за того, что молодежь сначала лечится дома, принимает какие-то лекарства, врачам приходиться лечить их не только от коронавируса и его осложнений, а и от осложнений, полученных в результате самолечения, рассказала главврач в эфире Obozrevatel.
Собеседница подчеркнула, что никогда не нужно ничего принимать, кроме, возможно, каких-то профилактических средств, например, поливитаминов или витамина С, поскольку каждая таблетка имеет свое побочное действие.
"Прежде всего (среди молодых стало больше тяжелых больных коронавирусом – Ред.), потому что не обращаются к семейному врачу. Начинают лечиться дома с Интернетом, назначать сами себе нереальную антибактериальную терапию, какие-то лекарства", – поделилась Мостепан.Читайте такжеКомаровский объяснил, почему коронавирусом переболеют не все
- Напомним, в мире разгулялся новый коронавирус, была введена пандемия. В ряде стран мира, в частности и в Украине, был введен карантин. Позже карантин в Украине 2020 продляли и меняли его правила. Кабмин решил, что ограничительные меры должны действовать до конца текущего года.
- В Украине по состоянию на утро 14 ноября Covid-19 диагностировали у 276 тысяч 177 человек, выздоровели 118 тысяч 699 пациентов, а скончались 5 тысяч 229 человек.