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Коронавирус у молодежи: главврач объяснила, почему стало больше тяжелых больных

15 октября 2020, 07:54

Молодые люди получают осложнения из-за того, что сами назначают себе лечение, отметила медик.

Главврач Киевской больницы №4 поделилась, что среди молодых людей стало больше тяжелых больных коронавирусом, поскольку молодежь занимается самолечением – Коронавирус новости
Среди молодых людей стало больше тяжелых больных коронавирусом, поскольку молодежь занимается самолечением, поделилась главврач Киевской больницы №4 / УНИАН

Главврач Киевской городской клинической больницы №4 – опорное медучреждение для лечения больных коронавирусом Covid-19, Татьяна Мостепан сообщила, что среди молодежи стало больше тяжелых больных, прежде всего, поскольку молодые люди не обращаются к врачу, а занимаются самолечением.

Из-за того, что молодежь сначала лечится дома, принимает какие-то лекарства, врачам приходиться лечить их не только от коронавируса и его осложнений, а и от осложнений, полученных в результате самолечения, рассказала главврач в эфире Obozrevatel.

Собеседница подчеркнула, что никогда не нужно ничего принимать, кроме, возможно, каких-то профилактических средств, например, поливитаминов или витамина С, поскольку каждая таблетка имеет свое побочное действие.

"Прежде всего (среди молодых стало больше тяжелых больных коронавирусом – Ред.), потому что не обращаются к семейному врачу. Начинают лечиться дома с Интернетом, назначать сами себе нереальную антибактериальную терапию, какие-то лекарства", – поделилась Мостепан.Читайте такжеКомаровский объяснил, почему коронавирусом переболеют не все

  • Напомним, в мире разгулялся новый коронавирус, была введена пандемия. В ряде стран мира, в частности и в Украине, был введен карантин. Позже карантин в Украине 2020 продляли и меняли его правила. Кабмин решил, что ограничительные меры должны действовать до конца текущего года.
  • В Украине по состоянию на утро 14 ноября Covid-19 диагностировали у 276 тысяч 177 человек, выздоровели 118 тысяч 699 пациентов, а скончались 5 тысяч 229 человек.

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