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Попасть в объятия "тяжелого" коронавируса: ученые выявили опасную аномалию

2 мая 2020, 09:35

Ученые определили, что у пациентов с тяжелой формой коронавируса наблюдалось аномальное свертывание крови.

коронавирус лаборатория
Ученые обнаружили опасную аномалию у больных "тяжелым" Ковидом / GettyImages

Коронавирус в мире официально обнаружили у более 3 400 000 человек. С тех пор, как декабре 2019 года впервые появилось сообщение о новом вирусе в Китае, который поражает легкие, вся мировая наука и медицина бросила все силы на изучение Ковида и борьбу с ним.

Китайский коронавирус собрал за это время устрашающую "дань" - более 239 000 человек умерли от последствий, вызванных COVID-19.

При этом одни люди болеют коронавирусом легкой формы, а других коронавирус 2020 поражает настолько сильно, что людей спасают в реанимации.

Ирландские ученые обнаружили аномальную патологию организма, которая становится смертельной при заражении коронавирусом.

Стало известно, что у пациентов с тяжелой формой коронавируса наблюдалось аномальное свертывание крови, которое приводит к возникновению микротромбов в легких. Такие результаты исследования Ирландского центра сосудистой биологии, Королевской коллегии хирургов Ирландии (RCSI) и больницы Сент-Джеймс, пишет журнал Eurekalert.

По информации, ученые выявили сотни тромбов по всему легкому, чего не наблюдается при других типах легочной инфекции.

"Наши новые результаты показывают, что COVID-19 связан с уникальным типом расстройства свертывания крови, который в основном сосредоточен в легких и который, несомненно, способствует высокому уровню смертности, наблюдаемому у пациентов с COVID-19", – рассказал профессор Джеймс О'Доннелл, возглавляющий ирландский центр сосудистой биологии в Дублине.

Ученый подчеркнул, что эта особенность объясняет, почему при тяжелой форме Ковида уровень кислорода в крови резко падает.

Кроме того, ученые обратили внимание на то, что аномальное свертывание крови при коронавирусе приводит к значительному увеличению риска сердечных приступов и инсультов.

Читайте такжеКоронавирус можно узнать по рукам: новые симптомы Ковида выявили ученыеНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.

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