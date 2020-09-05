Коронавирус у патриарха Филарета дал осложнения

Патриарх Филарет госпитализирован с пневмонией / УНИАН

У почетного патриарха ПЦУ Филарета на фоне инфицирования коронавирусом развилось воспаление легких.

Как сообщается на официальной странице патриарха Филарета в Facebook, состояние больного оценивается, как удовлетворительное.

"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких. Просим поднести к милостивому Господу свои искренние просьбы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи пожелали иерарху скорейшего выздоровления и призвали молиться за его здоровье.

Коронавирус у Филарета: