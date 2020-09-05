Коронавирус у патриарха Филарета дал осложнения

Медики диагностировали у иерарха пневмонию.
У почетного патриарха ПЦУ Филарета на фоне инфицирования коронавирусом развилось воспаление легких.
Как сообщается на официальной странице патриарха Филарета в Facebook, состояние больного оценивается, как удовлетворительное.
"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких. Просим поднести к милостивому Господу свои искренние просьбы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи пожелали иерарху скорейшего выздоровления и призвали молиться за его здоровье.
Коронавирус у Филарета:
4 сентября стало известно, что почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заразился коронавирусом.
Филарет заявлял, что "эпидемия – это наказание Божье за грехи людей" и причиной вируса являются однополые браки. Патриарх подчеркнул, что "Бог сжег Содом и Гоморру".
Позже общественная ЛГБТ-организация Инсайт подала иск в суд в отношении почетного патриарха ПЦУ Филарета, поскольку он ранее публично указывал на однополые браки, как причину пандемии Covid-19.