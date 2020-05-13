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Песков госпитализирован с двусторонней пневмонией из-за Covid-19

13 мая 2020, 20:30

Спикер российского лидера утверждает, что чувствует себя плохо.

Песков
У Пескова от коронавируса произошло воспаление легких / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об экстренной госпитализации с двусторонней пневмонией, которую спровоцировало инфицирование коронавирусом.

В интервью Коммерсанту Песков рассказал, что сначала заболел один из его коллег, и с 1 мая ему пришлось находиться на режиме самоизоляции.

Спикер российского лидера пояснил, что ему сделали тест на Covid-19, который показал положительный результат, однако у него на тот момент отсутствовали симптомы заболевания. Однако чуть позже у него, а затем у жены, фигуристки Татьяны Навки, повысилась температура.

"И ломало. И Таню стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем, ну 37,8 ночью", — сказал Песков.

Жене Пескова впоследствии стало лучше, а него диагностировали двустороннюю пневмонию, медики настояли на госпитализации. Он подчеркнул, что с односторонней пневмонией лечился бы дома, но воспаление двустороннее, ситуация серьезная и выбора у негор нет.

"И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм", — поделился он.

Спикер Путина заверил, что лечат его хорошо, медицинскую помощь он получает квалифицированную.

"Там полная взаимовыручка в плане обмена технологиями, протоколами лечения. Этим занимаются очень знающие люди", — добавил он.

Напомним, в России за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 10 тысяч 899 человек. Всего в стране вирус нашли у 232 тысяч 243 человек. РФ входит в топ-3 стран, в которых зарегистрировано больше всего случаев заболевания.

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