Коронавирус у Порошенко: СМИ узнали о состоянии экс-президента

Петру Порошенко стало лучше, выяснили журналисты / УНИАН

Заболевший коронавирусом Covid-19 и госпитализированный бывший президент и нардеп Петр Порошенко идет на поправку.

В четверг, 8 октября, экс-президенту стало лучше, сообщает Страна со ссылкой на источники.

По словам собеседников, народный избранник медленно идет на поправку.

"Как нам рассказали источники, приближенные к семье (Порошенко – Ред.), буквально вчера политику стало лучше…", – сообщило издание.