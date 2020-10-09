Коронавирус у Порошенко: СМИ узнали о состоянии экс-президента

Состояние Порошенко изменилось, узнали журналисты.
Заболевший коронавирусом Covid-19 и госпитализированный бывший президент и нардеп Петр Порошенко идет на поправку.
В четверг, 8 октября, экс-президенту стало лучше, сообщает Страна со ссылкой на источники.
По словам собеседников, народный избранник медленно идет на поправку.
"Как нам рассказали источники, приближенные к семье (Порошенко – Ред.), буквально вчера политику стало лучше…", – сообщило издание.
- Напомним, 29 сентября Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом и будет лечиться дома.
- Позже стало известно, что у экс-президента Covid-19 спровоцировал осложнения – возникло заболевание легких. Порошенко госпитализирован в одну из столичных клиник.
- Коронавирусом также больна дочь Порошенко Евгения.
- СМИ писали, что политик и его дочь лечатся в клинике Оберіг, которая находится на ул. Зоологическая.
Автор: Екатерина Присяжнюк