Коронавирус у Трампа: у Путина отреагировали на болезнь президента США

У Владимира Путина высказали пожелания Дональду Трампу, заболевшему коронавирусом / Reuters

Спикер президента Российской Федерации Владимира Путина – Дмитрий Песков – высказал пожелания главе США Дональду Трампу, который заразился коронавирусом Covid-19.

В Кремле Трампу желают легко побороть вирус, рассказал пресс-секретарь лидера РФ журналистам, пишет РИА Новости.

По его словам, также власти России желают американскому лидеру быстро справиться с болезнью.

"Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего легкого выздоровления", – сказал Песков.

Ранее Дональд Трамп поделился, что он и его жена Мелания сдали тесты на коронавирус, и они дали позитивный результат.

До этого стало известно, что коронавирусом заразилась советница Трампа Хоуп Хикс. Позже президент США и его жена ушли на карантин.

Справка. В Университете Джонса Хопкинса сообщили, что по состоянию на 11:45 США продолжают лидировать по количеству людей, зараженных коронавирусом, и по числу смертей. В Штатах Covid-19 диагностировали у 7 млн 278 тысяч 384 человек, а скончались 207 тысяч 808 человек.