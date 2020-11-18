Коронавирус у Зеленского: Мендель рассказала о позитивных сдвигах

Владимир Зеленский уже не кашляет, сообщила его спикер / Скриншот

Состояние здоровья президента Владимира Зеленского, который болен коронавирусом COVID-19, каждый день улучшается.

У главы государства больше нет кашля, рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель Укринформу.

По словам спикера, украинский лидер продолжает работать – проводит международные разговоры и селекторные совещания.

"Здоровье... Зеленского улучшается ежедневно. Уже нет кашля, он держится бодро…", – поделилась Мендель.

Напомним, 9 ноября Владимир Зеленский сообщил, что у него диагностирован COVID-19. Президент поделился, что у него была температура 37,5.

Позже главу государства отправили в больницу Феофания.

Главврач больницы Игорь Семенов говорил, что Зеленский чувствует себя хорошо.

По его словам, на лечение президента тратят в сутки столько же, сколько и на других пациентов, – 7 тысяч 800 грн (сумма может меняться в зависимости от процедур и препаратов).

Справка. Летом коронавирусом болели жена и сын Владимира Зеленского – Елена и Кирилл. Президент говорил, что супруга и сын вместе проходили лечение в больнице.