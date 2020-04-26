Коронавирус у животных: в Нидерландах эпидемия на фермах с норками

Норки заболели коронавирусом / Фото: pixabay

В Нидерландах на строгий карантин местные власти в городах Гермерт-Бакель и Лаарбек, в южной провинции Северный Брабант закрыли две фермы, где выращивают норок, поскольку животные заразились коронавирусом и диагноз подтвердил соответствующий тест.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав Нидерландов, владельцы забили тревогу после того, как у норок появились симптомы Covid-19.

У животных были замечены признаки затрудненного дыхания и это послужило поводом для обращения к ветеринару.

Заразились норки от инфицированных коронавирусом работников, которые также болели и лечились от Covid-19.

В Минздраве заверили, что карантин строгий, поэтому вероятность дальнейшего распространения вируса среди людей или других животных на фермах минимальна.

Несмотря на меры безопасности, жителям соседних населенных пунктов посоветовали не приближаться к фермам на расстояние до 400 метров.

Специалисты отмечают, что норки стали первыми животными, у которых в Нидерландах диагностировали коронавирус.

Уточняется, что регионе, где расположены фермы с норками, произошла наиболее масштабная в стране вспышка коронавируса.

Как ранее сообщалось, в Министерстве сельского хозяйства и федеральных центрах по контролю и профилактике заболеваний штата Нью-Йорк обнаружили первые случаи заражения домашних животных коронавирусом в США.

Как ранее писал Главред, в США малайская тигрица по кличке Надя заразилась китайским коронавирусом. Тест на коронавирус дал положительный результат. Инцидент произошел в зоопарка в Бронксе (Нью-Йорк).

Также отметим, врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что в общежитии, теоретически, убийственный китайский коронавирус может принести таракан. В общаге вероятность подхватить вирус от соседа намного выше, чем от таракана, рассказал медик.