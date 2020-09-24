Коронавирус убил еще одного маленького украинца

За время эпидемии в Украине Covid-19 обнаружили у 12,4 тыс. детей / Фото pixabay.com

От коронавирусной болезни Covid-19 умер второй ребенок в Украине.

Об этом сообщил на брифинге 24 сентября министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 3 372 человека, из них 242 ребенка, а также 172 медработника. Были госпитализированы 685 человек.

"За последние сутки в Украине зафиксированы 52 летальных случая, среди которых один ребенок. Это второй смертельный случай ребенка за все время эпидемии", - рассказал глава Минздрава.

"Выздоровели 1 788 пациентов – это приятный рекорд: за все время эпидемии такого количества выздоровевших еще не было", - добавил министр.

В целом, за время эпидемии в Украине Covid-19 обнаружили у 188 106 человек, из них 12 400 – дети, а 14 337 – медработники.

Первая детская смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована в мае в Черновицкой области - там умер 5-месячный мальчик. Как сообщали в Черновицкой областной государственной администрации, младенец был ВИЧ-инфицированным, рожденным от ВИЧ-инфицированной матери. У него был врожденный порок сердца и двусторонняя пневмония.

Коронавирус у детей