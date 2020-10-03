Коронавирус убил еще одного ребенка в Украине

Сначала тест на коронавирус показал отрицательный результат / УНИАН

Коронавирус 2020 убил уже третьего маленького украинца – в этот раз жертвой болезни стал 13-летний мальчик из Ровенской области.

Об этом сообщил главный врач Ровенской областной детской клинической больницы Виталий Бойко, передает пресс-служба Ровенской ОГА.

"Мальчик 13 лет из Рокитновского района поступил в Ровенскую областную детскую больницу. Это пациент с онкологической патологией. При поступлении ПЦР и ИФА тесты показали отрицательный результат, так же, как и у его родных", - рассказал Бойко.

Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили Covid-19. Главврач отметил, что лечение было осуществлено согласно протоколу - всеми медикаментами пациент был обеспечен. Но, к сожалению, в ночь на 2 октября ребенок умер.

Напомним:

24 сентября глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что от коронавирусной болезни Covid-19 умер второй ребенок в Украине.

Первая детская смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована в мае в Черновицкой области - там умер 5-месячный мальчик. Как сообщали в Черновицкой областной государственной администрации, младенец был ВИЧ-инфицированным, рожденным от ВИЧ-инфицированной матери. У него был врожденный порок сердца и двусторонняя пневмония.

Коронавирус у детей