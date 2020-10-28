Коронавирус убил мэра Борисполя – нардеп

Федорчук умер от COVID-19, поделился Дубинский.
Мэр Борисполя, кандидат на пост главы города и лидер избирательной гонки, которая состоялась в воскресенье, 25 октября, Анатолий Федорчук умер.
Федорчук скончался от коронавируса COVID-19, написал в Telegram журналист и нардеп Александр Дубинский.
Народный избранник отметил, что глава города не дождался оглашения результатов местных выборов.
"До оглашения результатов выборов от коронавируса умер действующий мер Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", – поделился политик.
Напомним, 19 октября СМИ писали, что Анатолий Федорчук заразился коронавирусом и проходил лечение.
Автор: Екатерина Присяжнюк