Вакцина против COVID-19: ученые нашли "секретный ингредиент"

Ученые продолжают пытаться создать вакцину от коронавируса / Reuters

Ученые из Австралии сообщили, что, возможно, они нашли "секретный ингредиент" для эффективной вакцины против малярии, который поможет и в борьбе с COVID-19. Эта вакцина является абсолютно другим подходом в лечении болезни.

Исследование провели в Институте Питера Доэрти в Мельбурнском университете. Как рассказала соавтор исследования Ирина Камински, ученые нашли белок, который распознает иммунная система.

"Мы можем использовать этот белок для информирования иммунной системы о том, что это белок малярии, и его нужно уничтожить. С помощью нескольких уловок мы можем создать защитный иммунитет в легких. Таким образом, мы можем использовать эту стратегию для создания клеток-киллеров, которые готовы и ждут чего-то вроде вируса COVID-19, чтобы заразить легкие и уничтожить его до того, как он действительно закрепится", – цитирует Камински Daily Mail.

Кроме того, по данным издания, Австралийская организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) ускорила тестирование двух вакцин-кандидатов из США и Великобритании. Ожидается, что тестирование займет около трех месяцев, хотя обычно тестирование вакцины занимает около двух лет.

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Напомним, ранее сообщалось, разработкой вакцины против коронавируса занимаются ученые из США. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил сроки, когда старания ученых увенчаются успехом. И этот прогноз оказался не очень утешительным.

По словам Фаучи, вакцина от коронавируса будет готова к следующему сезону заболевания – к весне 2021 года.