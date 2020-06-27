Alyona Alyona сделала важное заявление из-за коронавируса

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Alyona Alyona призвала не заниматься буллингом, дискриминацией или стигматизацией больных коронавирусом.

Alyona Alyona записала для МОЗ видеообращение, в котором объяснила, что такое стигматизация, и как относиться к коронавирусу и больным коронавирусом, чтобы избежать этих психологических проблем.

"Стигматизация - дискриминация, которая стала действием", - говорит девушка.

Она объяснила, что распространенные явления - это причинение вреда или боли людям больным коронавирусом, избегание детей медработников.

"Стигма изолирует людей. Люди вынуждены скрывать свои болезни. Иногда, опасаясь унижения, люди не обращаются за помощью", - добавила Aloyna Alyona.

Реперша дала пару советов, что правильно не употреблять слова "жертва" и "случай", и объяснила, как воспринимать корнавирус.

Напомним, что по состоянию на утро субботы, 27 июня, в Украине официально зарегистрированы 42 065 случаев заражения COVID-19.