Вспышка коронавируса в Мариуполе: у кого нашли заразу

В Мариуполе за день коронавирус нашли у 22 человек / УНИАН

В субботу, 25 апреля, в Мариуполе Донецкой области убийственный китайский коронавирус COVID-19 диагностировали еще у 22 человек

Инфицированные находятся под присмотром медиков, говорится на сайте горсовета Мариуполя.

По его данным, 20 заболевших входили в круг общения людей, у которых раньше нашли вирус, а еще двое инфицированных – пациенты, у которых была пневмония.

Таким образом, в Мариуполе всего у 37 человек диагностировали коронавирус, шестеро заболевших побороли заразу.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 25 апреля нашли у 8 125 человек, умер 201 инфицированный, а 782 заболевших – вылечились. В Донецкой области вирус диагностировали у 27 человек.

Из-за коронавируса в Украине ввели карантин, ограничительные меры уже два раза продляли. Теперь карантин действует до 11 мая.

