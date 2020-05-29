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Коронавирус в Украине не унимается: сотни новых больных

29 мая 2020, 09:04

Из-за вируса в нашей стране скончались еще 10 человек.

В Украине не унимается коронавирус – Коронавирус Украина
В Украине не унимается коронавирус / УНИАН

Китайский коронавирус Covid-19 в Украине по состоянию на пятницу, 29 мая, диагностировали у 22 тысяч 811 человек.

За сутки вирус нашли у 429 человек, сообщили в Центре общественного здоровья.

Количество жертв возросло на 10 человек, а количество выздоровевших – на 495 человек.

Коронавирус в Украине – статистика на 29 мая:

  • Всего скончались 679 человек;
  • Всего выздоровели 8 тысяч 934 человека;

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 28 мая обнаружили у 22 тысяч 382 человек. За сутки вирус нашли у 477 человек, скончались 11 инфицированных, а выздоровели 444 пациента.

коронавирус в Украине Минздрав
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