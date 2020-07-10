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Коронавирус в Украине и мире 10 июля: число больных подскочило

За сутки в мире из-за Covid-19 скончались более 6 тысяч человек.

10 июля 2020, 07:29
В мире подскочило число больных вирусом из Китая Коронавирус – Украина и мир 10 июля
В мире подскочило число больных коронавирусом / УНИАН

В мире по состоянию на утро пятницы, 10 июля, количество обнаруженных инфицированных китайским коронавирусом Covid-19 превысило отметку в 12 млн 200 тысяч человек.

За сутки вирус нашли у более 200 тысяч человек. Количество жертв вируса за сутки увеличилось более чем на 6 тысяч человек.

Коронавирус в Украине тоже не унимается, в частности, в Ровенской области его диагностировали еще у более 40 человек, сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

Главред собрал все главные свежие данные о коронавирусе в мире и в Украине.

Коронавирус в Украине – статистика по Ровенской области

Коваль сообщил, что 9 июля на Ровенщине Covid-19 диагностировали еще у 49 человек. Таким образом, общее количество заболевших в регионе возросло до 4 тысяч 454 человек.

Коронавирус в мире – статистика по состоянию на 7:00

Всего обнаружили 12 млн 238 тысяч 34 инфицированных, скончались 554 тысячи 360 человек, а выздоровели 6 млн 716 тысяч 683 пациента.

Топ-3 стран, в которых обнаружили больше всего случаев коронавируса:

  • США – инфицированы 3 млн 117 тысяч 901 человек, скончались 133 тысячи 287 человек, а выздоровели 969 тысяч 111 человек;
  • Бразилия – инфицированы 1 млн 755 тысяч 779 человек, умерли 69 тысяч 184 человека, а выздоровели 1 млн 171 тысяча 447 человек;
  • Индия – инфицированы 767 тысяч 296 человек, скончались 21 тысяча 129 человек, а побороли болезнь 476 тысяч 378 человек.
В мире подскочило число больных вирусом из Китая Коронавирус – Украина и мир 10 июля
В мире подскочило число больных коронавирусом / Скриншот с gisanddata.maps.arcgis.com

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