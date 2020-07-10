Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия"

В мире подскочило число больных коронавирусом / УНИАН

В мире по состоянию на утро пятницы, 10 июля, количество обнаруженных инфицированных китайским коронавирусом Covid-19 превысило отметку в 12 млн 200 тысяч человек.

За сутки вирус нашли у более 200 тысяч человек. Количество жертв вируса за сутки увеличилось более чем на 6 тысяч человек.

Коронавирус в Украине тоже не унимается, количество больных пересекло новую "красную линию".

Главред собрал все главные свежие данные о коронавирусе в мире и в Украине.

Коронавирус в Украине – статистика на 10 июля:

Общее количество заболевших – 52 тысячи 43 человека (+819);

Общее количество выздоровевших – 24 тысячи 800 человек (+1 016);

Общее количество умерших – 1 тысяча 345 человек (+18).

Вирус, в частности, обнаружили у 3 тысяч 749 детей и 7 тысяч 213 медработников.

В каких регионах Украины сколько больных коронавирусом и выздоровевших:

Винницкая обл. – 2 060 (1 485 выздоровели);

Волынская обл. – 2 932 (1 406 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 1 137 (1 015 выздоровели);

Донецкая обл. – 751 (235 выздоровели);

Житомирская обл. – 1 512 (1 106 выздоровели);

Закарпатская обл. – 3 734 (1 179 выздоровели);

Запорожская обл. – 610 (493 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 2 915 (1 228 выздоровели);

Киев – 5 990 (2 033 выздоровели);

Киевская обл. – 2 940 (1 720 выздоровели);

Кировоградская обл. – 670 (582 выздоровели);

Луганская обл. – 90 (73 выздоровели);

Львовская обл. – 6 763 (1 003 выздоровели);

Николаевская обл. – 467 (356 выздоровели);

Одесская обл. – 2 108 (903 выздоровели);

Полтавская обл. – 330 (290 выздоровели);

Ровенская обл. – 4 454 (2 501 выздоровел);

Сумская обл. – 332 (275 выздоровели);

Тернопольская обл. – 2 174 (1 353 выздоровели);

Харьковская обл. – 2 577 (1 321 выздоровел);

Херсонская обл. – 203 (184 выздоровели);

Хмельницкая обл. – 881 (638 выздоровели);

Черкасская обл. – 725 (578 выздоровели);

Черновицкая обл. – 5 096 (2 582 выздоровели);

Черниговская обл. – 592 (261 выздоровел).

В Украине коронавирус нашли еще у более 800 человек / facebook.com/phc.org.ua

Коронавирус в мире – статистика по состоянию на 7:00

Всего обнаружили 12 млн 238 тысяч 34 инфицированных, скончались 554 тысячи 360 человек, а выздоровели 6 млн 716 тысяч 683 пациента.

Топ-3 стран, в которых обнаружили больше всего случаев коронавируса:

США – инфицированы 3 млн 117 тысяч 901 человек, скончались 133 тысячи 287 человек, а выздоровели 969 тысяч 111 человек;

Бразилия – инфицированы 1 млн 755 тысяч 779 человек, умерли 69 тысяч 184 человека, а выздоровели 1 млн 171 тысяча 447 человек;

Индия – инфицированы 767 тысяч 296 человек, скончались 21 тысяча 129 человек, а побороли болезнь 476 тысяч 378 человек.