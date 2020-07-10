УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия"

За сутки в мире из-за Covid-19 скончались более 6 тысяч человек.

10 июля 2020, 10:54
В мире подскочило число больных вирусом из Китая Коронавирус – Украина и мир 10 июля
В мире подскочило число больных коронавирусом / УНИАН

В мире по состоянию на утро пятницы, 10 июля, количество обнаруженных инфицированных китайским коронавирусом Covid-19 превысило отметку в 12 млн 200 тысяч человек.

За сутки вирус нашли у более 200 тысяч человек. Количество жертв вируса за сутки увеличилось более чем на 6 тысяч человек.

Коронавирус в Украине тоже не унимается, количество больных пересекло новую "красную линию".

Главред собрал все главные свежие данные о коронавирусе в мире и в Украине.

Коронавирус в Украине – статистика на 10 июля:

  • Общее количество заболевших – 52 тысячи 43 человека (+819);
  • Общее количество выздоровевших – 24 тысячи 800 человек (+1 016);
  • Общее количество умерших – 1 тысяча 345 человек (+18).

Вирус, в частности, обнаружили у 3 тысяч 749 детей и 7 тысяч 213 медработников.

В каких регионах Украины сколько больных коронавирусом и выздоровевших:

  • Винницкая обл. – 2 060 (1 485 выздоровели);
  • Волынская обл. – 2 932 (1 406 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 1 137 (1 015 выздоровели);
  • Донецкая обл. – 751 (235 выздоровели);
  • Житомирская обл. – 1 512 (1 106 выздоровели);
  • Закарпатская обл. – 3 734 (1 179 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 610 (493 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 2 915 (1 228 выздоровели);
  • Киев – 5 990 (2 033 выздоровели);
  • Киевская обл. – 2 940 (1 720 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 670 (582 выздоровели);
  • Луганская обл. – 90 (73 выздоровели);
  • Львовская обл. – 6 763 (1 003 выздоровели);
  • Николаевская обл. – 467 (356 выздоровели);
  • Одесская обл. – 2 108 (903 выздоровели);
  • Полтавская обл. – 330 (290 выздоровели);
  • Ровенская обл. – 4 454 (2 501 выздоровел);
  • Сумская обл. – 332 (275 выздоровели);
  • Тернопольская обл. – 2 174 (1 353 выздоровели);
  • Харьковская обл. – 2 577 (1 321 выздоровел);
  • Херсонская обл. – 203 (184 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. – 881 (638 выздоровели);
  • Черкасская обл. – 725 (578 выздоровели);
  • Черновицкая обл. – 5 096 (2 582 выздоровели);
  • Черниговская обл. – 592 (261 выздоровел).
Вирус из Китая в Украине нашли еще у более 800 человек – Коронавирус Украина и мир 10 июля
В Украине коронавирус нашли еще у более 800 человек / facebook.com/phc.org.ua

Коронавирус в мире – статистика по состоянию на 7:00

Всего обнаружили 12 млн 238 тысяч 34 инфицированных, скончались 554 тысячи 360 человек, а выздоровели 6 млн 716 тысяч 683 пациента.

Топ-3 стран, в которых обнаружили больше всего случаев коронавируса:

  • США – инфицированы 3 млн 117 тысяч 901 человек, скончались 133 тысячи 287 человек, а выздоровели 969 тысяч 111 человек;
  • Бразилия – инфицированы 1 млн 755 тысяч 779 человек, умерли 69 тысяч 184 человека, а выздоровели 1 млн 171 тысяча 447 человек;
  • Индия – инфицированы 767 тысяч 296 человек, скончались 21 тысяча 129 человек, а побороли болезнь 476 тысяч 378 человек.
В мире подскочило число больных вирусом из Китая Коронавирус – Украина и мир 10 июля
В мире подскочило число больных коронавирусом / Скриншот с gisanddata.maps.arcgis.com

коронавирус новости коронавирус в Украине Виталий Коваль
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия"». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:31
Смертельнее коронавируса: Китай предупредил об опасной заразе в Казахстане
11:20
Ляшко может пойти в мэры Киева от партии Зеленского: в Слуге народа назвали условие
11:10
Ефремова оштрафовали на сотни тысяч рублей
10:54
Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия" Видео
10:50
Витамины для похудения: как "разогнать" метаболизм и сбросить вес
10:49
Украинская "борьба с олигархами" - старый скучный не смешной цирк мнение
10:42
В РФ заявили о "двух новых государствах" в Украине – Киев потребовал объяснений Видео
10:30
Как правильно выбрать хостел - ТОП-8 критериев
10:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июля: убыточный риск и успех в работе Видео
10:26
Обучение в школах в условиях COVID-19: в Минздраве анонсировали важное решение Видео
09:41
Украине грозит новый скандал с Грузией: заявление Саакашвили вызвало гневную реакцию Тбилиси
08:58
В Украине Covid-19 не унимается: позади еще одна "красная линия" Видео
08:55
Инфаркт: причины, симптомы и факторы риска
08:52
Бунты в Сербии из-за карантина: будет ли повторение в Украине мнение
08:50
В Украину осенью могут придти птичий и свиной грипп: врач рассказала об опасности
08:35
Генерал раскрыл численность "сухопутки" России в Крыму Видео
08:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июля: потрясающий успех или сокрушительная неудача Видео
08:00
Переезд Зеленского в Конча-Заспу: в ОП раскрыли подробности Видео
07:43
Борьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть Кличко
06:57
Может ли романтичная беседа Порошенко с Путиным быть правдой мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять