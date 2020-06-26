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Коронавирус в Украине и мире на 26 июня: количество больных подскочило

Из-за Covid-19 в мире умерли еще тысячи человек.

26 июня 2020, 08:00
коронавирус,карантин
В мире подскочило число больных коронавирусом / УНИАН

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, китайский коронавирус Covid-19 в мире нашли у более 9 млн 600 тысяч человек. Количество зараженных за сутки возросло на более чем 200 тысяч человек, а число жертв увеличилось на 6 тысяч 658 человек.

Коронавирус в Украине тоже не унимается, в частности, больных стало больше в Черновицкой области.

Главред собрал свежую статистику по коронавирусу в Украине и мире.

Коронавирус в мире 26 июня – статистика по состоянию на 7:55

Инфицированы 9 млн 609 тысяч 829 человек, скончались 488 тысяч 842 человека, а выздоровели 4 млн 822 тысячи 067 пациентов, свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

/ gisanddata.maps.arcgis.com

Топ-3 стран, в которых обнаружено больше всего больных коронавирусом:

  • США – инфицированы 2 422 091 человек, скончались 124 410 человек, а выздоровели 663 562 пациента;
  • Бразилия – инфицированы 1 228 114 человек, скончались 54 971 человек, а выздоровели 679 524 человека;
  • Россия – инфицированы 613 148 человек, скончались 8 594 человека, а выздоровели 374 557 человек.

Коронавирус в Украине – статистика

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook написали, что 25 июня на Буковине официально подтвержден еще 51 случай заражения коронавирусом.

Теперь в области общее количество инфицированных составляет 4 582 человека.

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