Коронавирус в Украине и мире на 26 июня: количество больных подскочило

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, китайский коронавирус Covid-19 в мире нашли у более 9 млн 600 тысяч человек. Количество зараженных за сутки возросло на более чем 200 тысяч человек, а число жертв увеличилось на 6 тысяч 658 человек.
Коронавирус в Украине тоже не унимается, в частности, больных стало больше в Черновицкой области.
Главред собрал свежую статистику по коронавирусу в Украине и мире.
Коронавирус в мире 26 июня – статистика по состоянию на 7:55
Инфицированы 9 млн 609 тысяч 829 человек, скончались 488 тысяч 842 человека, а выздоровели 4 млн 822 тысячи 067 пациентов, свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.
Топ-3 стран, в которых обнаружено больше всего больных коронавирусом:
- США – инфицированы 2 422 091 человек, скончались 124 410 человек, а выздоровели 663 562 пациента;
- Бразилия – инфицированы 1 228 114 человек, скончались 54 971 человек, а выздоровели 679 524 человека;
- Россия – инфицированы 613 148 человек, скончались 8 594 человека, а выздоровели 374 557 человек.
Коронавирус в Украине – статистика
Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook написали, что 25 июня на Буковине официально подтвержден еще 51 случай заражения коронавирусом.
Теперь в области общее количество инфицированных составляет 4 582 человека.