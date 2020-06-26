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Коронавирус в Украине и мире на 26 июня: новые антирекорды

Из-за Covid-19 в мире умерли еще тысячи человек.

26 июня 2020, 16:03
В мире подскочило число больных вирусом из Китая – Коронавирус Украина и мир статистика
В мире подскочило число больных коронавирусом / УНИАН

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, китайский коронавирус Covid-19 в мире нашли у более 9 млн 600 тысяч человек. Количество зараженных за сутки возросло на более чем 200 тысяч человек, а число жертв увеличилось на 6 тысяч 658 человек.

Коронавирус в Украине тоже не унимается, установлены новые антирекорды.

Главред собрал свежую статистику по коронавирусу в Украине и мире.

Коронавирус в Киеве

В Киеве на рынке Троещина зафиксирована вспышка китайского коронавируса Covid-19.

Коронавирус подтвержден у пяти сотрудников рынка, сообщил в своем канале в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, заболевшие лечатся на самоизоляции.

Также Кличко сообщил, что в четверг, 25 июня, в столице Covid-19 диагностировали у 115 человек, один инфицированный скончался.

Коронавирус в Киеве – статистика на 26 июня:

  • Всего заразились 4 тысячи 724 человека;
  • Скончались 102 человека;
  • Выздоровели 1 тысяча 490 человек.

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За сутки в Киеве Covid-19 нашли у более 100 человек – Коронавирус Украина и мир статистика
В Киеве за сутки коронавирус нашли у более 100 человек / kyivcity.gov.ua

Коронавирус в Украине на 26 июня – статистика

По состоянию на утро пятницы Covid-19 в Украине пересек психологическую отметку, его диагностировали у более 41 тысячи человек. За сутки вирус нашли у 1 тысячи 109 человек (новый антирекорд).

Свежая статистика по Украине:

  • Всего заболели 41 117 человек (+1 109);
  • Всего скончались 1 086 человек (+19);
  • Всего выздоровели 18 299 человек (+541).
В Украине вирус из Китая установил новые антирекорды – Коронавирус Украина и мир статистика
В Украине коронавирус установил новые антирекорды / facebook.com/phc.org.ua

Коронавирус – статистика по состоянию на 15:46

Всего нашли 9 632 969 инфицированных, скончались 489 854 больных, а выздоровели 4 859 744 человека.

В мире подскочило число больных вирусом из Китая – Коронавирус Украина и мир статистика
В мире подскочило число больных коронавирусом / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в мире 26 июня – статистика по состоянию на 7:55

Инфицированы 9 млн 609 тысяч 829 человек, скончались 488 тысяч 842 человека, а выздоровели 4 млн 822 тысячи 067 пациентов, свидетельствует карта распространения коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

В мире подскочило число больных вирусом из Китая – Коронавирус Украина и мир статистика
В мире подскочило число больных коронавирусом / gisanddata.maps.arcgis.com

Топ-3 стран, в которых обнаружено больше всего больных коронавирусом:

  • США – инфицированы 2 422 091 человек, скончались 124 410 человек, а выздоровели 663 562 пациента;
  • Бразилия – инфицированы 1 228 114 человек, скончались 54 971 человек, а выздоровели 679 524 человека;
  • Россия – инфицированы 613 148 человек, скончались 8 594 человека, а выздоровели 374 557 человек.

Коронавирус в Украине – статистика

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook написали, что 25 июня на Буковине официально подтвержден еще 51 случай заражения коронавирусом.

Теперь в области общее количество инфицированных составляет 4 582 человека.

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