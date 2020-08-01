Вторая волна коронавируса: инфекционист посоветовала, как готовиться

Для подготовки ко второй волне коронавируса нужно придерживаться простых правил, поделилась врач / УНИАН

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская сообщила, что для подготовки ко второй волны заболеваемости китайским коронавирусом COVID-19 нужно придерживаться простых правил.

Чтобы минимизировать риски инфицирования, нужно, в частности, придерживаться дистанции, оптимально – полтора-два метра, просто мыть руки, не обязательно антисептиком, рассказала медик в интервью Укринформ.

По слова собеседницы, если человек не может придерживаться дистанции около двух метров, нужно носить маску.

"...Мы должны меньше касаться лица. Чем в маске хорошо, что даже если руки постоянно к лицу тянутся, это тоже минимизирует какие-либо риски. Вот, наверное, собственно, и все, больше вы ничего абсолютно не придумаете", – заявила эксперт.

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